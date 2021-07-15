Стало известно, в какие рестораны Волгограда не пустят без QR-кода

Волгоградские кафе и рестораны начали перевод в "зону свободную от COVID-19" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде первые предприниматели решили последовать требованиям, которые начали действовать в регионе с 12 июля постановлением губернатора. Они стали подавать заявки для создания в своих заведениях «зон свободных от COVID-19». Пока желающих не так много. Получить паспорт иммунизации изъявили желание 8 предприятий. Среди них ресторан «Золотая Прага», пиццерия «Жар-Пицца», ресторанный комплекс «Миля», чайная «Чай Китайской Панды», сообщили «КП-Волгоград» в комитете по развитию туризма Волгоградской области.

- Руководители предприятий направляют заявки в электронном виде на официальный адрес облтуризма. После обработки и проверки достоверности данных, в которой задействован региональный комитет здравоохранения, организации выдается паспорт иммунизации, если нарушений не обнаружено, - отметил председатель регионального комитета по развитию туризма Владимир Попков.

Перевод заведения в формат «ковид-фри» занимает не больше недели. Руководители предприятий общепита и культурных учреждений должны направить в облтуризм подтверждение коллективной защиты от коронавируса у сотрудников. В документах необходимо указать число работников и процент тех, кто сделал прививку от COVID-19, либо переболел ковидом в течение полугода. Статус «зона свободная от COVID-19» действует 6 месяцев.

Отметим, кафе, рестораны, театры, кинотеатры, которые получат паспорт иммунизации и станут «ковид-фри», волгоградцы не смогут посещать без QR-кода о пройденной вакцинации, или без справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе, или без свежего отрицательного ПЦР-теста.

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