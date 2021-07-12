Закрытые игровые комнаты и фудкорты: как в Волгограде соблюдают новые ограничения по коронавирусу

В Волгограде фудкорты не работают, их огородили лентой Фото: Эдуард Пальгунов

С 12 июля в Волгоградской области ужесточились ограничения по коронавирусу. Вступила в силу новая редакция постановления №179 губернатора. Подростки снова не могут посещать торгово-развлекательные комплексы без взрослых. Также запретили работу фудкортов, детских развлекательных центров и игровых комнат. «Комсомолка» посетила ТРК «Мармелад» в Волгограде и проверила, начали ли горожане и предприниматели соблюдать новые ограничительные меры.

По ТРК дети только с родителями. Они либо покупают покушать на вынос, либо заходят в магазины и отделы. Фото: Эдуард Пальгунов

В утренние часы понедельника в торгово-развлекательных центрах, обычно, немноголюдно. Большинство людей на работах, а школьники, наверняка, во время каникул высыпаются. Увидеть гуляющие толпы подростков в ТРК корреспонденту «КП-Волгоград» не удалось. То ли их действительно не впускают на входе без сопровождения взрослых, то ли они еще не проснулись и не поехали гулять в прохладные ТРК. В различных магазинах и отделах можно встретить только родителей с детьми и подростками, которые приехали на семейный шопинг.

Точки питания работают только на вынос Фото: Эдуард Пальгунов

Новая реальность: в точках быстрого питания поесть теперь нельзя Фото: Эдуард Пальгунов

Юные волгоградцы, как правило, большими группами собираются в фудкортах, чтобы поесть шаурму или бургеры с картошкой и колой. Но теперь никому этого делать нельзя. Фудкорты с 12 июля в торговых центрах должны быть закрыты. И это требование соблюдается. Никто не хочет нарваться на крупные штрафы. За нарушения требований режима повышенной готовности предпринимателям, которые работают без образования юридического лица, придется раскошелиться на 30-50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Столы в фудкортах просят не занимать Фото: Эдуард Пальгунов

Фудкорт в «Мармеладе» по периметру огородили лентой. Точки питания работают только на вынос, в том числе и крупные сети быстрого питания. В их зонах убрали все кресла, а на столах наклеили специальные таблички «место не занимать».

Детским игровым комнатам снова нельзя принимать маленьких волгоградцев Фото: Эдуард Пальгунов

Снова вынуждены простаивать закрытыми детские игровые комнаты. Их работа с 12 июля под запретом. А вот веревочный парк в «Мармеладе» открыт. И с утра понедельника дети по нему бегали и катались на тюбингах. Но их совсем мало, и они не одни, а с родителями.

А веревочный парк работает. Но пускают в него только детей и подростков со взрослыми. Фото: Эдуард Пальгунов

Как рассказали работники спортивно-оздоровительного парка, зона для малышей с сегодняшнего дня у них не работает. А на веревочный парк ограничения не распространяются. Пускают в него детей и подростков только в сопровождении взрослых. Одновременно в нем могут находиться до ста человек. По словам работников, такой заполняемости у них ни разу не было.