Получаем паспорт иммунизации: как предпринимателям работать после введения в Волгограде QR-кодов 12 июля

Зеведение сможет работать, если получит статус COVID-19 FREE Фото: Иван МАКЕЕВ

Итак, сегодня волгоградские рестораторы схватились за сердце: ка жить и работать после 12 июля. Только в Волгограде сняли ограничения и бары заработали ночью, как снова замаячила перспектива закрыться. С понедельника, 12 июля 2021 года запрещена работа заведений общепита с полуночи и до 6 часов утра. Кто хочет работать ночью, обслуживать посетителей без всяких ограничений, могут получить статус "зоны, свободной от COVID-19". Для того, чтобы свободно дышать, они должны получить паспорт иммунизации. Новое постановление губернатора теперь разрешает работать без ограничений предпринимателям и организациям из сферы культуры и общественного питания, где привились 60% персонала, либо привились и переболели в последние 6 месяцев 80% работников.

Не все посетители смогут попасть в заведение ночью. Только те, у кого есть паспорт, QR-код или справка о перенесенном в последние 6 месяцев ковиде. Подойдет и свежий (сделанный в последние 72 часа) отрицательный ПЦР-тест.

Без соблюдения всех этих условий заведения не смогут обслуживать посетителей в зале с 0 часов до 6 утра или проводить вечеринки, банкеты и другие мероприятия, на которые действуют ограничения.

У таких заведений появятся пункты контроля для пропуска посетителей, и сотрудники должны уметь работать с приложением Госуслуг, которое будет считывать коды. Но это не самая большая проблема. Сейчас нужно получить разрешение на работу.

Как доказать, что ваше заведение – та самая зона? Предпринимателям нужно получить паспорт иммунизации. Об этом гласит постановление губернатора Волгоградской области №489 от 6 июля 2021 года. Для его получения руководителю предприятия или организации нужно направить заявку в электронном виде на официальный адрес областной администрации. В течение двух рабочих дней заявку отправят в комитет здравоохранения, который должен будет проверить достоверность сведений о привившихся или переболевших работниках. Проверять комитет это может до пяти рабочих дней.

После получения ответа от облздрава, в администрации должны принять решение, выдать заведению паспорт или отказать. Размышлять об этом чиновники могут в течение еще одного дня. Еще один день – на включение паспорта в реестр. То есть процедура может занять больше недели.

К счастью, получать следующий паспорт придется только через 6 месяцев. И озаботиться его получением нужно будет за пару недель до истечения срока действия уже полученного паспорта.

ВАЖНО!

Если ваша организация получила паспорт иммунизации, а правила обслуживания посетителей не соблюдает (пускает, не проверяя документы, и т.д.), паспорт иммунизации аннулируют. Повторно попробовать получить документ можно будет не раньше, чем через 15 дней.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЗАЯВКА НА ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА

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