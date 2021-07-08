Волгоградцам объяснили, как будет работать QR-код в кафе и ТЦ

Вслед за Москвой ив Волгограде ввели QR-коды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 июля в Волгоградской области ужесточат антиковидные меры и введут QR-коды для посетителей заведений, рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе. Теперь каждый, кто хочет попасть в кафе или должен носить с собой два документа. Первый – удостоверяющий личность. А второй на выбор. Это может быть сертификат о прохождении вакцинации или перенесенном коронавирусе в электронном виде, документ с отрицательным тестом на ковид или с тестом на наличие антител. Люди, у которых нет возможности предоставить QR-код на гаджете, должны получить справку в печатном виде.

Также жителям региона рассказали, как именно будут работать QR-коды, например, с Госуслуг. Волгоградец показывает электронный документ, сотрудник заведения с помощью скана считывает его. Появляется информация о посетителе: его паспортные данные и сертификат о вакцинации. Детей одних не пустят - только в сопровождении взрослых.