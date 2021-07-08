Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области: что изменится с 12 июля

Маски остаются с нами как минимум до осени. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новое постановление 179 губернатора Волгоградской области с 12 июля 2021 ужесточает карантинные ограничения по коронавирусу и вводит QR коды [текст постановления]

Не прошло и месяца как в Волгограде и области сняли часть карантинных ограничений по коронавирусу. Но заболеваемость ковидом резко возросла и с 12 июля 2021 года правила снова ужесточают. Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Волгоградской области продолжает действовать, самоизоляцию вновь не ввели, зато теперь волгоградцы без QR кода будут лишены культурной жизни и развлечений, а предприятия, сотрудники которых не сделали прививку, не смогут работать. Новая версия постановления 179 губернатора Волгоградской области (скачать текст документа) вводит массу запретов, многие из которых волгоградцам хорошо знакомы. Носить маски и измерять температуру при входе придется минимум до конца лета. Смотрим, что еще изменится в Волгограде и области с 12 июля 2021 года, и по каким правилам будем жить до осени.

КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ ВВЕЛИ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ С 12 ИЮЛЯ 2021, КОМУ, ГДЕ И ЗАЧЕМ НУЖЕН QR КОД

С 12 июля 2021 года в Волгограде новые коронавирусные правила вновь запрещают детям и подросткам до 18 лет заходить в торговые и развлекательные центры без родителей. Обязанность контролировать своих детей возложили на мам и пап. Кафе, рестораны и все остальные заведения общепита должны будут вновь закрыть детские комнаты и игровые зоны.

Кафе, рестораны, бары и прочие заведения с 12 июля снова не будут работать по ночам. Разрешенное время работы для общепита - с 6.00 до 0.00, в остальные часы – только на вынос. Фуд-корты в ТРЦ и ТРК снова закрываются. Все остальные карантинные ограничения по коронавирусу продолжают действовать, включая 50% рассадку посетителей в залах и на летних верандах. При этом другое постановление губернатора Волгоградской области №489 от 6.07.2021 (скачать документ) «О создании безопасных условий для граждан…» вводит понятие QR кода для посещения общепита, кинозалов и кинотеатров, музеев и театров, концертных учреждений и ДК, а также паспорта для «зон свободных от COVID-19». Так что если в заведении общепита более 60% сотрудников привиты или 80% привиты и переболели коронавирусом в течение последних полугода, они получают статус COVID-free-зон и для них не действуют ограничения на работу в виде 50% наполняемости зала, запрета банкетов, танцев и караоке, а также работы по ночам.

У каждого посетителя общепита в Волгограде, работающего после полуночи, должен быть при себе паспорт и действительный QR код о вакцинации от коронавируса или QR код переболевшего. Детей это не касается, их пустят только вместе с родителями, у которых есть документы и бар-код. Примут в волгоградских заведениях, в отличие от столичных, и бумажные сертификаты, справки от врача о перенесенном заболевании или сделанный в течение 3-х суток ПЦР-тест на ковид с отрицательным результатом. Так что в желающих работать по ночам кафе, барах и ресторанах Волгограда должны будут поставить пункт пропуска для проверки всего этого.

Также с 12 июля 2021 года работодатели Волгоградской области обязаны каждые 15 дней делать ПЦР-тесты на коронавирус не менее 10% своих сотрудников (в том числе, работающих по договору). Влетит предприятиям это в солидную сумму, учитывая, что уже действующие ковидные санитарные правила никто не отменял и их тоже придется выполнять. Однако коснется эта карантинная мера только тех организаций и предприятий, где больше ста работников. К тому же, как только число имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса сотрудников достигнет 60% и более, регулярное ПЦР-тестирование можно отменить. Тех, кто не принесет в отдел кадров сертификат о прививке от ковида или результаты анализа на антитела IgG, подтверждающие их наличие, должны перевести на удаленку.

Пансионаты, дома отдыха, санатории, турбазы с 12 июля 2021 будут также требовать при заселении сертификат о вакцинации от коронавируса или результаты анализа на антитела IgG к COVID-19, подтверждающие их наличие. Но пока это не обязанность, а лишь рекомендация.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ 2021

Социальная дистанция, измерение температуры на входе в ТЦ, ТРК и учреждения, маски, правила дезинфекции – все это остается по-прежнему обязательным. Носить маску в Волгоградской области обязательно в магазинах, в транспорте и на остановках, на вокзале и в аэропорту, в лифтах и на парковках, в госучреждениях, клиниках и театрах, а также в других местах массового пребывания людей. Покупателей, которые не надели маску или спустили ее под нос, кассиры могут не обслуживать. Зато перчатки хоть и рекомендованы, для покупателей и посетителей не обязательны.

30% сотрудников волгоградских предприятий остаются работать на удаленке, особенно это касается тех, кто в возрасте и с хроническими заболеваниями. Пенсионерам рекомендована самоизоляция.

Музеи, театры и кинотеатры продолжают работать с заполнением зала не более, чем на 50%, если не получили статус COVID-free-зон. На торжественную регистрацию в загс молодожены могут пригласить до 8 человек.

Ежедневно в Волгограде и области на сегодня фиксируют более 200 заболевших, стремительно растет число пациентов в ковидных госпиталях и количество смертей. Так что вслед за столицей регион пошел на новые ограничения.

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