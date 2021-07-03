На оперативном совещании губернатора оценили ситуацию с коронавирусом в Волгоградской области

Ситуация с ковидом в регионе напряженная, но контролируемая, отмечают власти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде 3 июля состоялось заседание оперативного штаба под председательством губернатора Андрея Бочарова. На совещании оценили обстановку с распространением коронавируса на территории Волгоградской области. Глава региона отметил, что ситуация остается напряженной, но в то же время контролируемой и стабильной. При этом за пару недель ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в области увеличился практически вдвое.

На оперштабе ситуация усложняется в ряде регионах, из которых после отдыха возвращаются волгоградские отпускники. Поэтому была поставлена задача проанализировать эффективность действующих мер по сдерживанию роста заболеваемости, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

В регионе надеются, что разработанные меры по недопущению распространения ковида, позволят снизить риск «завозного» распространения новых штаммов коронавируса.

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Среди волгоградцев отмечается повышенный спрос на иммунизацию. Но вместе с тем увеличивается коечный фонд в инфекционных госпиталях.

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