Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области продолжают развертывать новые инфекционные койки в больницах

В Волгоградской области развернули 2700 коек для пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области требует увеличения коечного фонда в ковидных госпиталях. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он отметил, что сейчас в 19-ти стационарах развернули 2700 мест для пациентов с коронавирусом. Свободными остаются 15-20% коек.

- Мы готовы к развитию ситуации. Губернатором Андреем Бочаровым на оперативном штабе в числе поручений были поставлены задачи по увеличению коечного фонда. Мы эту работу активно проводим. На этой неделе мы планируем увеличить число коек на 500. Ситуация этого требует, - сообщил журналистам Николай Алимов.

Открыла один корпус для приема пациентов с ковидом Среднеахтубинская ЦРБ, в ближайшее время вернется в режим работы инфекционного стационара Калачевская ЦРБ. Постепенно будет увеличиваться количество коронавирусных мест в уже имеющихся госпиталях до предельных значений, которые были прошлой осенью в пик заболеваемости.

- Пока что заболеваемость нарастает достаточно контролируемо и плавно, но все же число заболевших растет. Госпитализируются теперь люди не только старшего возраста, но и среднего и без сопутствующих болезней. Поэтому единственный способ себя обезопасить, что бы не говорили, является вакцинация. Мы отслеживаем число поступающих в стационары пациентов, были ли они вакцинированы. Отмечаются единичные случаи, когда была вакцина. Зачастую, это была первая дача. А иммунитет формируется через некоторое время после второй дачи вакцины. Поэтому вполне возможно заболеть между прививками. Но это редкие случаи, - рассказал зампредседателя облздрава.

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