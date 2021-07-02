ПЦР-тест, самоизоляция: волгоградцам напомнили о правилах возвращения из-за границы

В течение трех дней после возвращения в Волгоградскую область нужно сдать ПЦР-тест Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области вторую неделю продолжается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Если в середине июня ежесуточно подтверждалось меньше сотни новых случаев ковида, то сейчас цифра подбирается к двумстам. Вирус волгоградцы могут завозить, в том числе, из-за границы. Оперативный штаб напомнил правила для жителей, возвращающимся на Родину из других стран.

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, до приезда на территорию Волгоградской области необходимо заполнить анкету на портале Госуслуги в разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». Это нужно для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу. Заполнить следует при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс. Также требуется сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус.

- Сдать ПЦР-тест в течение 3 календарных дней с момента прибытия, и в срок до 5 календарных дней повторно пройти ПЦР-тест на коронавирус. Интервал между первым и повторным тестами должен составлять не менее суток, - уточнили в оперштабе.

Результаты двух анализов волгоградцы должны разместить на портале Госуслуги в разделе «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». А до их получения вернувшимся из-за рубежа нужно самоизолироваться дома. Если в течение двух недель после возвращения из заграницы появилось недомогание, то следует вызвать врача на дом.

Работодатели должны информировать своих сотрудников, которые были за границей, о необходимости сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию, а также проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный ПЦР-тест.