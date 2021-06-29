Много молодых и тяжелых: в реанимациях спасают 160 волгоградцев с коронавирусом

В больницах растет количество прибывающих пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С каждым днем в Волгограде и области увеличивается число заболевших коронавирусом. Растет и количество тяжелых пациентов. Ежедневно в ковидные стационары поступает более 200 пациентов, еще неделю назад их было в полтора – два раза меньше, рассказал на брифинге зампред комитета здравоохранения региона Николай Алимов. В стационарах на сегодня проходят лечение около 2300 волгоградцев с коронавирусом и пневмонией, находятся реанимациях 160 человек, 120 из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом пациенты стали не только тяжелее, но и моложе.

- На протяжении последней недели мы отмечаем рост выявленных случаев. На 19 человек по сравнению с прошлой неделей выросло число пациентов на ИВЛ. Возраст сместился в сторону среднего поколения, состояние - в сторону тяжелых форм. Явно сменился контингент, который сейчас прибывает на лечении в стационарах. В прошлом году мы госпитализировали пациентов с легкой формой, сейчас практически все с поражением легких. Стремительно развивается пневмония, так называемый цитокиновый шторм, а поведение вируса изменилось. В течение суток поражение легких может нарасти от 5 процентов до 50. Это мы видим у лиц среднего возраста, у которых нет сопутствующей хронической патологии, - рассказал журналистам Алимов.

Так что возраст и букет болезней теперь далеко не главный определяющий фактор риска при ковиде. Тяжело болеют молодые и здоровые. По словам чиновника, медики готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом. Открываются новые ковидные госпитали, в резерве будет еще тысяча мест.