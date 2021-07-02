В Волгоградской области за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей

В Волгоградской области полностью завершили иммунизацию от коронавируса 319 тысяч жителей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За минувшие сутки, 1 июля, в Волгоградской области от коронавируса привилось рекордное число жителей. Вакцинацию прошли 13 818 человек. Из них первый укол от ковида был сделан 10 496 волгоградцам. Завершили иммунизацию 3 322 человек, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Предыдущий рекорд числа вакцинированных был 25 июня, когда прививочные пункты посетили 11 483 жителя.

Медики отмечают растущий спрос волгоградцев на вакцинацию от COVID-19. Со вторника по пятницу привились более 45 тысяч человек. При этом власти отмечают, что недостатка в препаратах в регионе нет.

- Препараты поступают регулярно в соответствии с графиками Минздрава РФ. На этой неделе, в среду и четверг, двумя траншами в регион доставлено более 93,5 тысячи комплектов вакцины «Спутник V» и более 1,5 тысячи доз «КовиВака», - уточнили в администрации региона.

Волгоградская область с начала прививочной кампании получила свыше 519 тысяч комплектов антиковидных вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Первую дачу прошли 427 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию 319 тысяч волгоградцев.

По региону работает 61 стационарный прививочный пункт. Кабинеты вакцинации работают на предприятиях и организациях, в учебных заведениях, в 11 торгово-развлекательных центрах. Накануне прививочный пункт, который работал в ТРК «Мармелад», переехал в гипермаркет «ОБИ». Он находится на бульваре 30-летия Победы, 27б.