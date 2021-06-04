«Ротор» рассказал, где проведет первый сбор

Отдых закончился, впереди у Ротора подготовка к новому сезону. Фото: СК "Ротор".

У футболистов «Ротора» завершился отпуск. 5 июня волгоградская команда соберется для проведения медицинского обследование. Оно пройдет в московской клинике. А с 6-го числа у сине-голубых начнется первый учебно-тренировочный сбор под руководством нового главного тренера Дмитрия Хохлова. Тренировки будут проходить в подмосковном Кратово. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», сбор продлится 2 недели.

Во время подготовительного цикла к сезону Футбольной национальной лиге волгоградская команда проведет несколько контрольных матчей. Даты и соперников клуб пока не определил. По ходу сбора сине-голубыми будут пополняться и новыми футболистами. Сейчас в «Роторе» имеют контракты только 10 футболистов. Среди них 2 новичка, с которыми клуб подписал соглашения 4 июня. В «Ротор» перешли защитник Федор Первушин и полузащитник Андреа Чуканов.

Отметим, в начале весны «Ротор» из-за холодов в Волгограде и отсутствия полей с подогревом также тренировался в Кратово.