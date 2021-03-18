«Ротор» не будет тренироваться в Волгограде

Сине-голубые недавно уже тренировались в Кратово. Фото: СК "Ротор".

В Российской премьер-лиге наступила пауза, связанная с играми сборных. Футболисты волгоградского «Ротора» после фиаско в матче с «Ростовом» в 23-м туре получили несколько выходных. Вновь команда соберется в ближайший понедельник. Об этом накануне заявил главный тренер сине-голубых Александр Хацкевич. И тренироваться они будут не в Волгограде. Погода в городе до сих пор холодная, а стадионов с подогревом полей нет, если не считать «Волгоград Арену». Поэтому с 22 апреля «Ротор» будет тренироваться в подмосковном Кратово на базе «Сатурн», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба. Там же волгоградцы готовились к игре с «Уралом». В Подмосковье «Ротор» пробудет до матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом», который пройдет на «Волгоград Арене» 3 апреля в 14.00.

Не все футболисты «Ротора» с понедельника начнут тренировки с командой. Некоторые получили вызовы в сборные. Полузащитник Иван Маевский отправится в расположение сборной Белоруссии. Она сыграет товарищеский матч с Гондурасом, а также проведет встречи отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года с Эстонией и Бельгией. Также из «Ротора» уедет защитник Дмитрий Шомко. В составе сборной Казахстана он сразится с Францией и Украиной в отборе на мундиаль.