Больше, чем во время чемпионата мира: волгоградский аэропорт установил рекорд по пассажиропотоку

В мае аэропорт Волгограда выполнил 1227 рейсов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Международный аэропорт Волгограда зафиксировал рекордный пассажиропоток за все время. Воздушная гавань оказалась очень востребованной среди путешественников в мае. За один месяц аэропорт обслужил 131 961 пассажира. При этом международное авиасообщение из Волгограда только восстанавливается, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

Пассажиропоток в мае был больше, чем в июне 2018 года. Волгоград принимал гостей со всего мира, приехавших на матчи чемпионата мира по футболу. Тогда пассажиропоток составил 131 577 человек.

В волгоградском аэропорту отметили, что в мае 2021 года было обслужено 130 602 пассажира на внутренних рейсах и 1 359 человека – на международных. Всего было выполнено 1 227 рейсов.

Сейчас география полетов из воздушной гавани Волгограда представлена более, чем 20 направлениями. В конце мая открылось авиасообщение с Ереваном, в начале июня - с Сургутом и Анапой. С июля из аэропорта Волгограда можно будет улететь в Калининград.