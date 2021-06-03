2 раза в неделю: самолеты начали летать из Волгограда в Анапу

Между Волгоградом и Анапой самолеты будут летать по четвергам и субботам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночью, 3 июня, из Волгограда в Анапу улетел первый самолет. Между городами открылось авиасообщение. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, рейсы будут выполняться каждые четверг и субботу до конца сентября. Перевозчиком выступает авиакомпания «Smartavia».

- На маршруте задействованы Airbus А320neo – самые тихие самолеты в своем классе, - отметили в волгоградском аэропорту.

Из Волгограда самолеты в город на черноморском побережье будут улетать в 2.20. Время приземления в Анапе – 3.55. В обратном направлении воздушные суда будут отправляться 4.35, прилет в Волгоград в 5.50. Время в пути составляет около полутора часов. Стоимость билетов составляет от 1950 рублей без багажа и с ручной кладью до 10 килограммов.