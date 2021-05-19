С 30 мая из Волгограда можно будет улететь в Ереван

Авиасообщение продлится до конца октября Фото: Мария ЛЕНЦ

С 30 мая открывается авиасообщение между Волгоградом и Ереваном. Полетную программу начнет компания «Северный ветер», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград. Самолеты будут выполнять рейсы раз в неделю – по воскресеньям.

Из Волгограда в столицу Армении воздушные суда будут отправляться в 12.00. Время в пути составит 1 час 45 мину. Из Еревана рейсы запланировали на 15.50 по местному времени (14.50 по московскому). В Волгоград самолеты будут пребывать в 16.35.

Авиасообщение между Волгоградом и Ереваном продлится на протяжении весенне-летнего периода – до 24 октября 2021 года.

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