Стало известно расписание полетов из Волгограда в Сургут и Симферополь

Полетели! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Аэропорт Волгограда продолжает расширять географию полетов. Сегодня, 18 марта в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что уже в июне в расписании аэропорта появятся рейсы в Сургут. Осуществлять полеты будет авиакомпания Ютэйр. Первый рейс запланирован на 2 июня 2021 года.

- Летать самолеты по данному авиамаршруту будут по средам. Авиакомпания задействует на этом направлении комфортабельные Boeing 737. Прилетать в Волгоград самолеты будут в 9.20 и ровно через час, в 10.20, будут отправляться обратно в Сургут. Время в пути – 3 часа 30 минут, -уточняют информацию в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Билеты уже в продаже. Стоимость перелета в одном направлении от 10 тысяч 185 рублей.

Отметим, что с 25 апреля запускают еще один новый маршрут – из Волгограда в Симферополь. Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines. Стоимость билетов начинается от 5200 рублей.

- Рейсы будут выполняться дважды: по средам и воскресеньям. Прилетать в аэропорт Волгограда самолеты в среду будут в 10.00, вылетать в Симферополь в 11.00. В воскресенье вылет из Волгограда в 18.40, в обратном направлении – в 19.40. Время в пути – 2 часа 40 минут, - отмечают в воздушной гавани.