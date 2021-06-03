Из Волгограда запустят прямые рейсы в Калининград

Полетная программа стартует с 4 июля. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград и Калининград соединит прямое авиасообщение. Выполнять рейсы с 4 июля 2021 года будет авиакомпания «Северный ветер». До конца октября самолеты Boeing-737-800 NG по маршруту Волгоград - Калининград будут летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а с ноября по март 2022 года - по понедельникам и пятницам. Пассажиры проведут в воздухе 2 часа 45 минут. Билеты уже в продаже. Минимальная цена перелета - от 3280 рублей на одного пассажира.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Международном аэропорту Волгограда, в четверг рейсы будут ночными. Самолет из Калининграда будет приземляться в Волгограде в 0.35 и отправляться обратно в 1.35. По воскресеньям перелет запланирован на вечернее время. В Волгоград лайнер будет прилетать в 17.50, рейс в Калининград – в 18.50. Начиная с ноября расписание будет единым: прилет в 22.05, вылет - в 23.05.