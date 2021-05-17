Мать зарезанного студента-медика приехала в Волгоград, чтобы взглянуть в глаза убийце

Следователи отдали матери убитого студента его личные вещи, найденные на месте преступления и в общежитии. Фото СУ СК по Волгоградской области.

В Волгоград из Азербайджана приехала мать 17-летнего студента-медика Тимура Гаврилова, которого в июне 2020-го жестоко убили в центре города. Уже завтра, 18 мая, она отправится в суд, где выступает в качестве потерпевшей, сможет взглянуть в глаза убийце и спросить – «За что?». Она ждала этого целый год. Но это будет завтра. А сегодня женщина побеседовала со следователями, которые вели данное уголовное дело.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, руководитель следственного управления лично встретился с матерью убитого студента.

- Ирине Васильевне передали вещи Тимура, найденные на месте убийства и в общежитии, где он проживал, - уточнили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 июня. 17-летнего Тимура неизвестный догнал на улице Рабоче-Крестьянской. Парня зарезали с особой жестокостью, нанеся 20 ножевых ранений. Убийца успел сбежать к тому моменту, когда в городе объявили его розыск. Но убийцу все равно нашли. Им оказался 22-летний Виталий Васильев. За несколько дней, пока его искали, он успел добраться до Смоленской области, в Беларуси он надеялся укрыться. Не успел.

На допросе молодой человек признался, что убил студента только за его национальность и цвет кожи.

- Следователи собрали 12 томов доказательств его причастности к хладнокровному убийству несовершеннолетнего студента медицинского вуза, - уточняют в СУ СК по региону.

К расследованию этого резонансного дела были привлечены самые опытные следователи и следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Сегодня Васильев на скамье подсудимых. Ему вменяют четыре статьи УК - «убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти», «незаконная переделка огнестрельного оружия», «незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору», «незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ».

Отметим, что убийце грозит пожизненное заключение.

- Ирина Васильевна поблагодарила тех, кто принимал непосредственное участие в раскрытии и расследовании этого уголовного дела, а также задержании убийцы ее сына, - отмечают в СУ СК по региону.