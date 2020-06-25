«Он планировал убивать еще»: у зарезавшего студента ВолгГМУ волгоградца был сообщник

Карабин, литература о нацизме, холодное оружие, экстремистские взгляды. Ему всего 22 года, учился на слесаря, воспитывался с полной, нормальной семье. А еще Виталия Васильева обвиняют в очень тяжком преступлении – он жестоко зарезал 17-летнего студента ВолгГМУ, гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова. Изувер нанес около двадцати ударов ножом, а затем продуманно, словно опытный киллер, скрылся и лишь благодаря огромной работе силовиков, а также общественному резонансу, его удалось задержать.

Что известно о планах Васильева? На пресс-конференции 25 июня с участием областного Главка и СУ СКР заявили: волгоградец планировал убивать и дальше.

«ОН ПЛАНИРОВАЛ УБИВАТЬ ЕЩЕ»

5-летняя Соня Четвертнова из Калача-на-Дону – ее хладнокровно задушил Павел Лукьяненко. 15-летняя Катя Усачева из Волгограда – изнасилована и убита соседом-наркоманом Зайцевым, который после спрятал тело в мусорном баке. Теперь 17-летний Тимур Гаврилов. Очень положительный, светлый и умный человек, учился отлично, подавал большие надежды. Когда его изувеченное тело нашли на улице Рабоче-Крестьянской в ночь на 13 июня, был один вопрос: кому понадобилось его убивать?

Ревность? Конфликт? Это усложняло поиски убийцы, к которым были привлечены лучшие сотрудники областного Главка, СУ СКР и ФСБ.

- Поэтому возникал вопрос: а кто следующий? Кого еще убьют? – прокомментировал руководитель ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. – Были непонятны мотивы. Не останови мы этого убийцу я уверен, он бы совершил целый ряд тягчайших преступлений.

И это не догадки, а факт. Васильев скрылся грамотно и к преступлению готовился заранее. По камерам наблюдения видно, что он больше часа бродил по центру Волгограда – искал жертву. Но то были компании, то слишком сильный оппонент. Он выбрал Тимура – подростка с обычным телосложением. Сам Виталий занимался боксом, волейболом и баскетболом, не пил, не курил, наркотики не употреблял. Учитывая его идеологию, просто машина смерти.

С собой прихватил рюкзак с одеждой на тот случай, если он испачкается кровью. Под камерами шел в маске, его путь был около девяти километров, половину из которого он бежал. По рассказам семьи убитого, после расправы над Тимуром, Васильев скрылся у своего близкого родственника, который знал о его злодеянии, но так и не сдал мерзавца в правоохранительные органы.

- Васильев увлекался националистическими идеями. Он контактировал с одним человеком, делился своим мнением, находил общий язык с этим человеком. Он был его сподвижником, - рассказал Кравченко.

Самым сложным было определить, кто же преступник. Пока штаб кропотливо собирал информацию, определил район, откуда появился убийца, пока сотни силовиков ходили по квартирам и опрашивали людей, утекало драгоценное время. В эти дни Васильев успел уехать в Ростов-на-Дону, затем отправился с Смоленск. Передвигался на BlaBlaCar, то есть понимал, что его личность вот-вот раскроют, нельзя светиться. Действовал очень грамотно, а покровительствовал ему все тот же сообщник.

Штаб понимал: будет и следующая жертва, его нужно поймать. А помог один неравнодушный волгоградец, который сообщил информацию о Васильеве. По словам силовиков, они бы узнали ее буквально через сутки, но счет шел на минуты. Пару часов и все – убийце удалось бы скрыться за границей.

- Он прорывался на Украину. Но у него не получилось. Я уверен, что он в итоге оказался бы там, не задержи мы его вовремя. Я думаю, он бы стал воевать на стороне националистов, - поделился своим мнением начальник областного Главка Александр Кравченко.

Отметили безупречное взаимодействие с коллегами из Смоленского Главка: стражи порядка подорвались молниеносно и помогли задержать Васильева.

Сразу на допросе Васильев признался: убил из-за расовой неприязни.

БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ПОЖИЗНЕННОГО

- Мы не намерены замалчивать сведения о мотивах данного преступления. На сегодняшний день предъявлено обвинение по статье «Убийство на почве национальной ненависти». Это сделано на основании показаний задержанного лица и других доказательств. Отмечу, что прямых доказательств достаточно. Обвиняемый сотрудничает со следствием, - рассказал руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов.

У Васильева, если так можно выразиться, безупречная репутация. Он ни разу не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Семья полная, мама – заводчанка, отец умер несколько лет назад. Придраться не к чему. Даже сейчас родные и знакомые убийцы не верят в случившееся. Отзывы о нем в большинстве случаев положительные.

- Конечно, такой человек не должен находиться на свободе. Я считаю, его должны посадить пожизненно, - поделился с «КП-Волгоград» брат убитого Алексей Небогатов.

Санкции статьи присматривают как раз пожизненное, но на практике вышеупомянутых преступлений душегубы получали гораздо меньшие сроки. Хотя во всех случаях речь об убийстве несовершеннолетних. Решать судьбу Васильева будет суд, а следователи сделают все, чтобы предоставить как можно больше доказательств.

ПОМОГЛА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Общественный резонанс в этой истории сыграл большую роль. Штаб привлек не только СМИ, но и губернатора Волгоградской области. Напомним, Андрей Бочаров пообещал выплатить миллион рублей тому, кто поможет раскрыть преступление. И этот человек после сотен публикаций в прессе (как фотографий, так и видео, и прочей информации об убийце), вовремя позвонил силовикам и помог перехватить Васильева.

В первые дни поступало много звонков. Волгоградцы очень живо откликнулись на призыв о помощи. Они сообщали о подозрительных молодых людях, которые похожи на человека с видеокамер. Каждый случай кропотливо проверяли.

Сейчас с задержанным Васильевым работают следователи. Возможно, ему дадут и самому высказаться о мотивах своего преступления. О таком формате тоже упомянули на брифинге.

- Мы выражаем искренние соболезнования матери. Она воспитала очень положительного сына, - резюмировали руководители ведомств.