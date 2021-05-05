В Волгоградской области утвердили подписной лист для референдума о времени

Теперь инициативной группе нужно собрать более 36 тысяч подписей за проведение нового референдума о времени Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила образец подписного листа при проведении референдума о времени. Документ был опубликован на сайте региональной администрации. Именно с таким бланком инициативная группа, которая хочет снова перевести время в области на час назад, будут собирать подписи своих сторонников. Волгоградцы, которые считают необходимым провести еще один референдум, должны будут написать свои имя, фамилию, отчество, год рождения, место жительства, данные паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство РФ. Также в бланке графы для подписи и даты, когда она была сделана.

Напомним, сбор подписей за проведение нового референдума о времени для Волгоградской области начнется после майских праздников. Региональная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по проведению в регионе опроса населения о времяисчислении. Агитация началась с 1 мая.

Вопрос референдума о часовом времени в Волгоградской области будет звучать практически так же, как и первого. Его утвердил региональный парламент. Сторонники местного времени должны собрать более 36 тысяч 516 подписей +5% на отбраковку. Сдать подписные листы на проверку инициативная группа должна к 4 июня 2021 года. Но отпечатать их пока невозможно из-за праздничных выходных. Если активисты успеют в срок, то у ИКВО будет 15 дней на проверку. Просмотрят 20% или 7303 подписи. Если нарушений не будет, то Волгоградская областная дума должна назначить дату проведения второго референдума о времени в регионе.