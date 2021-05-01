Волгоградцы просят власти объявить траур по детям, погибшим в страшном ДТП на Ставрополье

Фото с места ДТП предоставлено очевидцами.

Волгоградцы в шоке от страшного ДТП в Ставропольском крае, в котором разбилась баскетбольная команда из Волгограда. Погибли пять девочек, 13 человек в больнице. Трое сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. В соцсетях тысячи соболезнований родителям погибших детей и слова поддержки тем, чьи дети пострадали. В праздничный день 1 Мая жители области просят власти объявить траур и отменить праздничные мероприятия на Первомай. Не дожидаясь объявления траура, в Комсомольском саду уже сами отменили все развлечения.

- Уважаемые жители города, считаю неуместным проводить праздничные мероприятия и объявить траур! Город лишился самого главного – детей, - оставила призыв в популярной группе волгоградка Катя Федорова. – Ждем решения администрации города Волгограда! Страшная трагедия случилась. Мы должны выразить соболезнования всем городом! Нет чужих детей, это самое дорогое, что у нас есть.

- Страшнее горя, как потеря детей - нет на земле. Дай Бог выдержать этот удар родителям, родственникам и близким. И продолжать жить за них, так рано ушедших, - поддерживают волгоградцы.

Власти приняли решение - траурным днем станет 3 мая.

«Комсомольская правда» соболезнует родным, близким и друзьям погибших девочек.

Напомним, авария случилась по вине водителя легковушки. Он подрезал фуру, которая после этого раздавила микроавтобус с детьми. К слову, были нарушены правила перевозки детей: юных спортсменов на соревнования на дальние расстояния разрешают отправлять только железнодорожным или воздушным транспортом. На автобусах детей можно перевозить только в сопровождении патрульной машины со спецсигналами.

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