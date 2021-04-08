Волгоградец, жестоко убивший 17-летнего студента-медика, попросился под домашний арест

Фото пресс-службы волгоградских судов.

Виталий Васильев, который с особой жестокостью убил 17-летнего студента-медика в Волгограде, попросил суд отпустить его домой. Точнее изменить меру пресечения на домашний арест. Суд отказал.

Напомним, этот 22-летний молодой человек убил 17-летнего Тимура Гаврилова, который приехал в Волгоград учиться на врача, только за то, что он азербайджанец. На допросе он так и признался, что убил из-за «расовой неприязни». И убийство это он планировал заранее. Подкараулил юношу в безлюдном месте и нанес ему более двух десятков ножевых ранений, после чего попытался сбежать за границу. Но его все-таки поймали как раз на пути в Беларусь.

Надо сказать, что следователи собрали по делу Васильева 12 томов материалов и длказательств его вины. Впрочем, он и сам признал свою вину. Его обвиняют по четырем тяжким статьям УК. Но это не помешало Васильеву попросить суд сменить заключение на домашний арест.

- Сегодня, 8 апреля 2021 года, Волгоградский областной суд продлил заключение Васильева еще на 6 месяцев, -сообщают в пресс-службе Волгоградского облсуда.

Уточняя, что первое судебное заседание по данному уголовному делу состоится 20 апреля 2021 года.