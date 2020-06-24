«За расовую неприязнь»: волгоградец признался, за что убил 17-летнего студента ВолгГМУ из Азербайджана

Волгоградские правоохранители продолжают расследовать громкое убийство 17-летнего студента ВолгГМУ Тимура Гаврилова. Его жестоко зарезали в ночь с 12 на 13 июня, когда молодой человек возвращался домой. Убийцей оказался 22-летний Виталий Васильев – коренной волгоградец, который испытывал неприязнь к людям другой национальности. На допросе он так и признался.

- За что задержан?

- За подозрение в убийстве.

- Совершал?

- Да.

- Когда было?

- 12 июня. Часов в 12, в Ворошиловском районе.

- Что сделал?

- Убил человека. ножом. За расовую неприязнь.

- В содеянном раскаиваешься.

- Да.

Но, судя по интонации, ни в чем Васильев не раскаивается. Да и убийство он планировал, причем не одно. Как рассказали родственники Тимура, задержанный по подозрению в убийстве Виталий читал соответствующую литературу и придерживался экстремисткой идеологии. Также вращался в кругах единомышленников. Он и до нападения на студента выслеживал других жертв, это смогли отследить по камерам видеонаблюдения. Но видимо не рискнул убить того, кто был физически сильнее, а выбрал Тимура – практически подростка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/786834" frameborder="0"></iframe> Виталий Васильев признается в убийстве 17-летнего студента..

На видео попала ужасная сцена расправы. Васильев полкилометра шел за студентом, затем налетел на него сзади и пырнул в плечо, затем второй раз. Тимур пытался убежать, но не вышло. Он дошел до дерева и упал. Нападавший просто наносил один удар за другим и игнорировал попытки жертвы отбиться руками. А потом трусливо убежал. Тимур смог подняться и пройти два шага в сторону ближайшего магазина, но от шока и кровопотери скончался.

Бежал Васильев грамотно: взял с собой кнопочный телефон, чтобы его было труднее вычислить, и поехал в Ростов. Он запутывал следы, реально надеялся скрыться от правосудия. Приехал в Смоленск и даже переночевал там в хостеле – вот такую безнаказанность он чувствовал. А потом планировал на такси доехать до границы с Белоруссией. Но не вышло: грамотные следователи уже шли по следу, вопрос был только во времени.

Задержали Васильева как раз в такси. Он откровенно не ожидал ничего подобного. А все благодаря знакомому убийцы, который не побоялся и сдал негодяя. Он не только опознал личность, но и сообщил, куда подозреваемый ехал.

- Надеюсь, ему дадут пожизненное. После такого нельзя человека выпускать из тюрьмы, люди не меняются. Надеюсь на работу следователей, что убийство будет квалифицироваться как на почве национальной неприязни. Этот пункт подразумевает высшую меру наказания, - рассказал «КП-Волгоград» брат погибшего Алексей Небогатов. – Также хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в поимке Васильева. Сотрудники ГУ МВД, СУ СКР и ФСБ сработали слаженно, грамотно, на высшем уровне. Настоящие профессионалы, они задержали опасного преступника.