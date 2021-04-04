Собирается пробка: на Волжской ГЭС проходит очередное тестирование реверсивного движения

Из-за реверсивного движения на ГЭС автомобилисты будут стоять в пробках до конца лета Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области наступает сезон пробок на Волжской ГЭС. На мосту, который соединяет два крупнейших города региона, начнутся активные работы по ремонту. Полностью его планируют закончить в августе. До этого времени по путепроводу будет организовано реверсивное движение. Его в очередной раз тестируют сегодня, 4 апреля. В воскресенье транспортный поток между Волгоградом и Волжским меньше, чем в будни. В первой половине дня проезд машин был без затруднений. По данным портала «Яндекс.Пробки», к вечеру воскресенья на ГЭС начала собираться пробка с двух сторон.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

На Волжской ГЭС не впервые тестируют реверсивное движение. В предыдущие разы оно также приводило к гигантским пробкам. А с завтрашнего дня заторы будут постоянными. И с ними придется мириться волжанам, которым предстоит вставать еще раньше, чтобы добраться до места работы или учебы в Волгограде. Реверсивное движение с 5 апреля будет действовать до конца третьего этапа ремонта моста на плотине. Пассажиров общественного транспорта просят пользоваться электричками, которые курсируют между Волгоградом и Волжским, а автомобилистов ездить по трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба».

На ГЭС машины будут двигаться по одной полосе на двух участках длиной 420 и 460 метров, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского. Вдоль дорог уже установили специальные светофоры, знаки и информационные щиты. В каждом направлении зеленый свет будет гореть по 240 секунд.

По вопросам организации дорожного движения по мосту Волжской ГЭС с 5 апреля будет работать «горячая линия» по телефону 8-961-071-10-48. Напомним, с 1 апреля большегрузам тяжелее 3,5 тонн запретили проезд по мосту с 6.00 до 23.00. Водители фур могут переждать это время на организованной площадке у поста ДПС со стороны Волжского.