Из-за на пробок на мосту Волжской ГЭС запускают «горячую линию»

Фото администрации ВО.

С сегодняшнего дня, 1 апреля, мост на Волжской ГЭС закрыли для грузовиков. Им запретили проезд в дневное время, но разрешили передвижение по ночам. Чтобы фуры, которые следуют этим путем не создавали еще большего затора на мосту и перед ним, для большегрузов сейчас в спешном порядке готовят площадки для отстоя.

- Со стороны Волжского такую площадку планируют оборудовать у поста ГИБДД. На территории Волжского, на Среднеахтубинской и Быковской трассах уже установлены специальные информационные щиты об ограничении движения большегрузов, - сообщают в мэрии Волжского.

Но даже без грузовиков на мосту опять будут огромные пробки. Дело в том, что с 5 апреля здесь вновь вводят реверсивное движение автомобилей (по одной полосе).

Владельцев транспорта просят по возможности выбирать другой путь следования, минуя мост Волжской ГЭС. Пассажирам предлагают пересесть на электрички, а водителям личного транспорта ехать в Волгоград по «танцующему мосту».

Если же у вас остались вопросы по поводу организации дорожного движения на мостовом переходе Волжской ГЭС, вы можете обратиться на телефон «горячей линии», которую ради этого запускают с 5 апреля. Телефон «горячей линии» - 8-961-071-10-48.

Напомним, что тестирование реверсивного движения на ГЭС начнется уже 4 апреля.