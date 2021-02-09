Полтора часа в пробке простоял: Волжская ГЭС встала из-за реверсивного движения

Реверсивное движение остановило Волжскую ГЭС Фото: Эдуард Пальгунов

Снова автомобилисты Волгограда и Волжского дождались заторов на ГЭС. Сегодня, 9 февраля, движение на плотине встало из-за ремонта. На мосту решили протестировать новую схему – реверсивное движение. Изначально ее хотели опробовать в выходной день – в субботу, 7 февраля. Но по техническим причинам случился перенос на вторник. Во второй половине дня еще до часа пик Волжская ГЭС буквально остановилась. Недовольные водители уже жалуются в социальных сетях.

«Полтора часа в пробке простоял»

«Час стоим уже»

«Как не вовремя»

«Оставили 1 ряд»

Карта "Яндекс.Пробки"

Потоки транспорта движутся по одной полосе. Для этого с двух сторон моста установили светофоры. В администрации Волжского ранее предупреждали, что 9 февраля реверсивное движение будет действовать всего несколько часов. Поэтому водителям пришлось корректировать планы поездок. Видимо, не все это учли. Со стороны Волгограда пробка сейчас начинается примерно от остановки «Грамши». Из города-спутника затор тянется от поста ДПС.

Напомним, из-за третьего этапа ремонта мостового перехода Волжской ГЭС движение на нем переведут на реверсивное с 1 марта по 31 августа. Так что совсем скоро пробки на плотине будут ежедневными. Нормальное движение вернется осенью, когда полностью закончится ремонт моста. Сейчас объект готов примерно на 68%.