Из-за введения реверсивного движения на мосту ГЭС жителей Волжского просят ездить на электричках

Через несколько дней ГЭС парализуют пробки Фото: Эдуард Пальгунов

В ближайшие дни проехать по Волжской ГЭС за несколько минут станет невыполнимой задачей. На плотине из-за ремонта с 5 апреля введут реверсивное движение. И уже не в тестовом режиме, а на длительное время. Пока будет вестись заключительный этап ремонт путепровода. А закончить его планируют осенью. Поэтому мост, соединяющий два крупнейших города Волгоградской области, застынет в пробках. Транспортный поток по очереди будет двигаться по одной полосе, регулироваться он будет светофором. В каждом направлении зеленый свет будет гореть по 240 секунд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, реверсивное движение будет организовано поочередно: сначала на участке в 420 метров, позже на другом участке протяженностью 460 метров. На ГЭС уже установили информационные щиты и специальные дорожные знаки.

В администрации города-спутника предупреждают жителей Волгоградской области и других регионов о затруднениях движения и просят объезжать плотину по мосту через Волгу. Другого варианта пути между Волгоградом и Волжским нет. В часы пик от поездок по ГЭС лучше воздержаться, или ехать с запасом времени – несколько часов. Волжанам, которые добираются в Волгоград на общественном транспорте, рекомендуют пользоваться электричками. Из Волжского она уходит утром в 6.37, а из Волгограда вечером электропоезд отправляется в путь со станции «Южная» в 16.19, со станции «Волгоград-1» - в 17.43.

Напомним, что с 1 апреля по Волжской ГЭС будет ограничено движение автомобилей массой более 3,5 тонн. Большегрузам запрещено будет проехать по плотине с 6:00 до 23:00. Им предлагается объезжать по другим дорогам регионального и межмуниципального значения. Контроль за соблюдением ограничений будут вести полицейские.