Мост Волжской ГЭС застыл в восьмибалльной пробке

Фото администрации ВО.

Утром 11 марта движение на мосту Волжской ГЭС застыло в многокилометровой пробке. Многие волгоградские водители, кто выбрал сегодня эту дорогу, уже пожалели. Машины больше стоят, недели едут. Согласно сервису Яндекс.Пробки к девяти утра здесь уже сформировалась пробка в 8 баллов. А ведь волгоградцев предупреждали, что сегодня, 11 марта, на мосту Волжской ГЭС введут реверсивное движение из-за ремонтных работ, и просили водителей по возможности воздержаться от передвижения по этой дороге.

Напомним, сегодня проводится тестирование реверсивного движения на мостовом переходе. Машины пропускают по одной полосе дороги с помощью светофорного регулирования. В таком режиме движение пробудет с 6.00 до 23.00.

Фото - скрин Яндекс.Пробки

Чтобы хоть как-то уменьшить поток машин, власти даже запретили на время передвижение грузового транспорта массой более 3,5 тонн по мосту Волжской ГЭС. Но и этих мер оказалось недостаточно.

- Автомобилистов просят с пониманием отнестись к неудобствам и все-таки сегодня по возможности отказаться от проезда по мостовому переходу, - призывают в мэрии Волжского.

Напомним, ремонт мостового комплекса Волжской ГЭС идет уже третий год. В 2021-м предстоит обновить участок 884 метра. Работы много, поэтому приступили к ремонту на месяц раньше запланированных ранее сроков. Полностью завершить капремонт объекта должны к концу года.