Под Волгоградом живодеры накормили бродячую собаку мясом с иголками

В поселке Городище стаи собак уже буквально не дают прохода жителям. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде и области участились случаи расправы над бездомными собаками. В начале февраля сразу несколько отравленных животных зоозащитники обнаружили на «Бейкер стрит», потом живодеры устроили «массовую бойню» в ЖК «Комарово» (за полтора месяца там обнаружили, как минимум, 16 убитых дворняг). Сегодня волгоградка стала свидетельницей того, как в муках умирала отравленная собака в рабочем поселке Городище.

«Какой-то недочеловек отравил собаку мясом с иголками. Собака умерла в страшных мучениях. А рядом сидела другая собака и выла. Выла, как человек. Животное. Все понимало», - с болью в сердце описывает увиденное Татьяна Серенко.

К сожалению, методы, которыми действуют догхантеры, ужасные. И за такое жестокое обращение с животными существует уголовная ответственность. Но в то же время волгоградцы признают, что проблема с бродячими собаками в регионе стала неконтролируемой.

Да, в Волгограде и области открывают новые приюты для животных, зоозащитники ловят и стерилизуют бродяг, но проблема продолжает усугубляться. В том же поселке Городище стаи собак уже заполонили улицы: их можно встретить у каждого магазина и супермаркета, у школ и во дворах. И пока счет биркованным животным идет на сотни, численность бездомных псов уже исчисляется десятками тысяч. И, если волгоградские власти в ближайшее время не найдут гуманное решение проблемы, жертв живодеров станет еще больше.

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