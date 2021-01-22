Прививка, стерилизация, реабилитация - и снова на улицу: как в Волгограде живут собаки в питомнике для бездомных

Вечно жить в питомнике собаки не могут - только на время карантина, лечения и реабилитации Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Эй, горох, в сторону! – открывает перед нами ворота работник муниципального питомника. Горох - это малыши. Только оказываешься в зоне выгула для щенков, как на тебя запрыгивают четверо ребят, которым хочется играться, задорно лаять, на ручки и вкусных косточек. Здесь они не навсегда – как только подрастут до того возраста, когда их можно будет стерилизовать, им сделают операцию. И, с биркой в ухе, отправят назад на улицы Волгограда. Если какая-то добрая душа не заберет их к себе домой. Как устроена собачья жизнь в питомнике, мы узнали, побывав на муниципальном предприятии в Ворошиловском районе. Сюда службы отлова привозят бродяжек со всего города.

Щенки живут здесь до наступления 9-месячного возраста: если их не заберут в добрые руки, их ждет операция и выпуск в среду обитания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

МАЛЬЧИКИ НАЛЕВО, ДЕВОЧКИ НАПРАВО

В вольере для щенков бегают около 50 малышей.

- Тут у нас только девочки, - объясняет ветврач. – Чтобы не случилось незапланированного потомства. Им пока не делали операцию – надо подрасти до 9 месяцев.

Вообще всех животных расселяют не только по половому признаку, но и по размеру, и по характеру.

Собак расселяют в вольеры учитывая не только пол, но и характер. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За стеной вольер для взрослых собак. Мимо нас проносят крупное животное на носилках.

- Не пугайтесь, это она только после операции, - объясняет врач. Пока мы разговариваем, мимо нас три раза прошли с носилками.

Каждое утро всех питомцев осматривает врач – не получили ли они травм и увечий. Все же они могут сцепиться друг с другом. Если нужно их обрабатывают, лечат. Ну и дают время на реабилитацию после операции.

Ветврач осматривает каждую собаку каждый день. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Животных сюда привозят с одной целью: привить от бешенства и лишить их возможности плодить потомство. Считают, что такая собака дальше не причинит вреда человеку.

- Как правило, такие собаки уже не проявляют немотивированной агрессии. Если, конечно, человек не кинется на нее с палкой, - объясняет Гуля Горбунова, главный ветеринарный врач МБУ «Северное» (на это учреждение возложены обязанности по отлову бездомных собак в городе). - После операции происходит гормональный сбой, и из-за этого животного уже нет потребности «охотиться», и агрессия спадает.

В муниципальном питомнике вешают собакам голубые бирки. Если увидите животное с такой серьгой, значит, оно привито и не принесет потомства. За каждую собаку муниципальная служба несет ответственность.

То есть те собаки, которые находятся в питомнике, еще вчера бегали по улицам, и завтра снова окажутся там. Содержать всю жизнь собак в приютах дорого, и не любому городу по карману.

ГОРЯЧАЯ КАША И ПОДСТИЛКА ИЗ СЕНА: ПЕРЕЗИМУЕМ

Помимо осмотра врача, на время жизни в питомнике у собак отпадает надобность добывать себе пропитание. Здесь их кормят дважды в день (а малышей и все три раза). Впрочем, еде они радуются всегда, даже если вы принесли им угощение сразу после завтрака. Приехать покормить питомцев или просто передать угощения не возбраняется никому.

Собак кормят 2-3 раза в день. Малышей чаще, чем взрослых. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Помимо теплой каши, которую дают собакам раз в день (второй прием пищи – сухой корм), согревают в мороз собак подстилки из сена. В каждом вольере есть будки, в которые могут поместиться более 400 собак. Еще один новый вольер уже достраивают во дворе – туда можно будет заселить еще 100 животных.

В рационе у животных сухой корм и горячая каша. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Есть и помещения, куда гостей не пускают – карантинная зона. Там только что пойманных на улицах собак держат 10 дней – это обязательный карантин. Если все хорошо, животному делают прививку и операцию.

Перед операцией и прививкой собаки должны отбыть 10-дневный карантин. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВОЗЬМИ МЕНЯ К СЕБЕ!

Конечно, за время, проведенное вместе, работники питомника привыкают к этим животным. И за каждую собаку болит душа. Хочется, чтобы все нашли себе дом и доброго хозяина. И всеми силами этих добрых людей ищут.

Отправлять на улицу собак жалко. Поэтому всеми силами ищут, куда пристроить. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы отдаем уже привитое и стерилизованное животное. Есть еще много щенков, которых можно забрать хоть сейчас. Около сотни животных в месяц разбирают у нас – или по домам, или в приюты. Приглашаем всех, кто ищет себе четвероногого друга, - говорят работники питомника.

Чтобы взять собаку в добрые руки, можно также позвонить по телефону службы отлова. Номер для звонков: 56-11-49. Заявку на отлов можно тоже оставить по этому номеру, или направить на электронную почту: otlov34@yandex.ru. Только при этом нужно указать свою фамилию и контактный телефон, а также место обитания стаи, если она проявляет агрессию к людям, или вы обнаружили щенков. Только здоровых и биркованных собак второй раз в питомник уже не заберут.

Сейчас в питомнике достраивают новый вольер на 100 собак. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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