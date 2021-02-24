Жители Советского района Волгограда в очередной раз просят власти города и области обратить внимание на проблему бездомных собак, которая не решается годами. В последнее время безнадзорных животных стерилизуют, вакцинируют и с биркой в ухе вновь выпускают на улицы. Но только за последний месяц в микрорайоне Комарово убили сразу несколько биркованных собак, которых кормили местные женщины.- Жители обеспокоены, дети в шоке! В нашем районе объявились живодеры, которые травят, издеваются и убивают собак. Все собаки чипированы, стерилизованы, социализированы и не агрессивны. Но кому-то все равно мешают! Помогите, пожалуйста, привлечь внимание к этой проблеме. К кому обращаться, кому кричать о помощи??? Это ужасно, ежедневно находить изможденные тела животных, умерших, очевидно, в муках... Домашние питомцы тоже в опасности, ведь во время прогулки также могут съесть отраву, - обратились в редакцию «КП-Волгоград» жители микрорайона.Биркованные собаки в Комарово живут давно. За каждой многоэтажкой, точнее, за женщинами-кормилицами, «закреплены» по три-четыре собаки. Всех «своих» животных местные знают, с ними играют дети. Но в последнее время тела бездыханных собак находят одно за другим.ВЫРЕЗАНЫ КИШКИ, ЛАПЫ СВЯЗАНЫ- Мы видели в овраге много трупов собак. У всех разрезан живот и вырезаны кишки, - рассказывают дети, которые ходят через этот овраг в школу. – За полтора месяца мы насчитали 16 собак. Там же видели парализованную кошку, она не шевелилась, но еще мяукала.Хватает жути и совсем рядом с домом. Пса-добряка по имени Бородач, который кормился у местного магазина, отравили, как считают женщины. Его тело обнаружили дети неподалеку от дороги. Если бы собаку сбила машина, на это место она упасть не могла. Разве что специально выбросили.- Рыжика я искала неделю с 3 февраля. Звонила в УК, в горпитомник, участковому. Нашли его рядом с детским садом мертвым. Собака лежала в мусорном пакете, лапы связаны кабелем. Уверена, что отравили пса по указке управляющей компании: уборщица жаловалась, что он на нее кидался. Но Рыжик жил в Комарово три года и ни разу не проявлял агрессии, – делится с корреспондентом «КП-Волгоград» Наталья Шевченко, которая опекала обеих собак.По словам женщин, маленькие бездомные собаки из Комарово просто исчезают. Больших находят мертвыми.- У нас у всех дома собаки уже есть. У моей было сотрясение, зад поврежден. Ну куда ее? Она добрая, тихая, даже гавкать не умеет. Я и забрала ее домой, - рассказывает Надежда. – Но мы же не можем всех собак приютить у себя, соседи тогда будут жаловаться.Волгоградки признают: в Комарово забегают «чужие» собаки с Ельшанки. Они без бирок, сбиваются в стаи, бросаются на людей и на биркованных собак. Отсюда новые проблемы.ПРИЮТЫ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ- Собаки в чем виноваты? Зачем нам приюты, если туда даже щенков не берут? Я нашла четырех девочек. Приют Лисена просит за стерилизацию каждой по 800 рублей. Откуда у пенсионера столько денег? – задается вопросом жительница Комарово. – Приют должен делать это бесплатно. Государство – финансировать и контролировать. В каждой администрации должны быть для этого люди.Но пока в Волгограде счет биркованным и пристроенным в приюты животным идет на сотни, а бездомных псов на улицах десятки тысяч. Власти уже который год разрабатывают новую концепцию. Результата нет.- Есть закон о содержании животных в приюте, по которому мы работаем. У нас 60 вольеров, в каждом по четыре собаки. Мы просто не можем взять больше, иначе нас любая проверка закроет, - комментирует директор БФПБЖ «Лисена» Наталья Миндрина.В прошлом году приют «Лисена» выиграл президентский грант на программу стерилизации и вакцинации бездомных животных, также у фонда есть губернаторский грант. В итоге более 700 биркованных собак с июля 2020 года.- Чтобы выиграть президентский грант на 2.5 миллиона рублей, нам нужно вложить в программу стерилизации свой миллион. Мы эти деньги зарабатываем по контрактам с районами области, - поясняет Наталья. – Средства гранта нельзя пустить на другую статью расходов, на тех же щенков. Иначе меня просто посадят.В этом году новый проект и новый грант – бездомышей пристраивают в семьи. Нашли хозяев в феврале 12 животных. Что касается щенков, то их в приют «Лисена» берут только после двух прививок - от энтерита и чумки.- Из-за морозов собак к нам привозят с разными инфекциями, с гноящимися глазами. Мы их держим не положенные 21 день карантина, а дольше, пока не вылечим. Щенок без прививки у нас просто не выживет, - поясняет директор приюта. - Поэтому если люди хотят сдать нам щенков, они должны сначала дважды сделать им прививку с разницей в 21 день.Есть в Волгограде и муниципальный приют для бездомных животных, где тоже занимаются стерилизацией. Но этого недостаточно.Волгоградцы надеются, что власти найдут решение проблемы как можно скорее. Иначе живодеры перебьют биркованных собак, а на улицах станет еще больше размножающихся бездомышей. Только в этом году «КП-Волгоград» писала об убийствах животных на севере Волгограда и в Дзержинском районе.