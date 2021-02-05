На севере Волгограда расстреляли и избили бездомных собак

Преступники не испытывали жалости к собакам. Фото Валентины Бахваловой.

На Спартановке в Волгограде устроили кровавую расправу над бездомными собаками. Ночью 30 января жильцы домов на улице Кастерина услышали дикие крики четвероногих, которые обитали неподалеку от многоэтажек. Валентина Бахвалова рассказала «КП-Волгоград», что за бездомными собаками в Тракторозаводском районе присматривает и ухаживает ее мама. Она и выбежала на улицу, пошла к бесхозным постройкам, где ночуют биркованные собаки. Увиденное привело женщину в ужас.

- Моя мама поспешила к маленькому сарайчику. За припертой лавочкой дверью оказалась окровавленная хрипящая собака по кличке Маркиз. Бирка за номером 2534. Собака хрипела, глаза метались, голова тряслась – признаки сотрясения, - сожалеет Валентина Бахвалова.

В Маркиза стреляли и били ногами. Фото Валентины Бахваловой.

Маркиза срочно отвезли к ветеринару. Оказалось, в собаку и стреляли, и били ногами по голове и туловищу. Пес и без того был хромым, передвигался на трех лапах. Поэтому не мог убежать от побоев. Также ночью 30 января стреляли еще в двух собак по кличкам Боря и Рекс. Им, к сожалению, выжить не удалось. Валентина Бахвалова отмечает, что это были добрейшие собачки. Никогда не бросались на людей. Боря жил рядом с домами более двух лет. Но живодеры не пожалели выстрелами из оружия.

- Неизвестный или, скорее всего, группа людей совершала преступные действия явно со знанием дела. Была тактическая охота, слежка, травля рядом с домами по улицам Кастерина №2, 4 и Николая Отрады №26, 30. Причем убийства собак происходили рядом с детскими площадками. Все около горок, турников и каруселей было залито лужами крови!

В этой постройке обитали Маркиз, Тобик, Боря и Рекс

Валентина Бахвалова рассказала, что неизвестна судьба еще одного пса по клички Тобик. Неравнодушные жители Спартановки надеются, что он успел убежать и спрятался. И нашел себе более безопасное место, где не орудуют убийцы бездомных собак. Кстати, ранее животные были домашними. Но надоели своим владельцам и оказались на улице.

- Поигрались и выкинули, - негодует девушка. - Или не посчитали нужным вовремя простерилизовать животное по причине жадности или равнодушия. А потом обвиняют людей, которые собирают свои средства, стерилизуют, помогают выжить этим брошенным собакам.

Трупы четвероногих передали на ветеринарную экспертизу. Валентина Бахвалова отметила, что у всех собак были свои кураторы. Животные ни на кого не набрасывались. Она не слышала, чтобы они кого-то покусали. Поэтому она не понимает, из-за чего случилась такая расправа над псами. На место убийств приезжал участковый. Волгоградка по факту жестокой расправы над друзьями нашими меньшими написала заявление в полицию. Она надеется, что преступников удастся найти и наказать по закону.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, сейчас проводится проверка. Преступники стреляли, по предварительной информации, из пневматического оружия. Живодеров ищут.

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