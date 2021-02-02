«Началась массовая травля собак»: в Волгограде зоозащитники спасают дворняг

Одна собака с биркой уже умерла от яда. Фото - скрин видео со странички Юлии Россошанской.

«Будьте осторожны! На «Бейкер Стрит» начали массово травить собак! Не щадят никого – ни бездомных, ни домашних – когда бросают отраву», - такой пост с криком о помощи, обвинением и животрепещущим видео отравленных собачек опубликовала на своей страничке волгоградская зоозащитница Юлия Россошанская. Девушка уверяет, что подобные случаи «массовой травли» уже зафиксированы по всему городу. Говорит, догхантеры активизировались,а на «Бейкер Стрит» уже есть жертвы.

«Вечером, 31 января, наш волонтер привезла в клинику собаку Аляску. Сегодня ночью она умерла. Следом за ней привезли другую дворнягу с того же микрорайона. Девушка выгуливала своих собак и обнаружила Джека. Пес тоже отравлен, но его состояние полегче», - описывает случившееся Юлия.

К слову, обе пострадавшие собаки с бирками, а значит, стерилизованы, не опасны и у них есть свой куратор. По данному факту зоозащитницы уже написали заявления в полицию. Также они расклеили листовки по домам жилищного комплекса с предупреждением о том, как действовать в случае, если собака съела отраву, и просьбой отозваться свидетелей данного инцидента.