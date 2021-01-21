Детей нужно кормить: участница ссоры в родительском чате Анна Мелконян хочет устроиться на работу

Анна Мелконян не стала общаться с прессой. Фото: объединенная пресс-служба судов.

На первом заседании в Центральном суде Волгограда по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате риелтора Романа Гребенюка обвиняемые по делу просили смягчить им меру пресечения. Участница перепалки Анна Мелконян просила снять ограничения, чтобы устроиться на работу. Ведь оба ее мужчины – брат Арсен Мелконян и муж Арман Смбатян – уже два месяца находятся в СИЗО и пробудут там еще полгода. Семья осталась без главных кормильцев.

- Ограничения прошу смягчить в связи с тем, что хочу трудоустроиться на работу, чтобы содержать своих детей, - заявила на заседании Анна Мелконян.

Также она просила проводить заседания в закрытом режиме, чтобы не травмировать психику дочери-шестиклассницы. Сейчас Анна Мелконян осталась главной в семье. На ее попечении мать и двое детей, один еще совсем малыш. Ей запрещено выходить из дома с 22 до 10 часов утра, пользоваться средствами связи и общаться с определенным кругом лиц. Суд продлил наложенные ранее ограничения еще на полгода. Еще шесть месяцев пробудут в СИЗО и нанесший смертельные удары Роману Гребенюку Арсен Мелконян, и осыпавший риелтора угрозами муж «оскорбленной» Арман Смбатян.

После суда Анна убежала в сторону того самого банка, где 23 октября ее брат избил Романа Гребенюка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, 23 октября 2020 года банальная переписка в родительском чате переросла в ссору, а затем в прямые угрозы. Оскорбленная Анна Мелконян сначала пожаловалась мужу, а затем и ранее судимому брату. Ее мужчины начала засыпали угрозами Романа Гребенюка, а затем нашли его в отделении банка. Арсен Мелконян без лишних слов жестоко избил Романа. Муж Анны смотрел на это со стороны, но был готов поучаствовать в расправе. Спустя неделю отец 12-летней девочки умер, не приходя в сознание. Ему был 41 год.

На скамье подсудимых все три родственника – Анна Мелконян, брат Арсен Мелконян и ее муж Арман Смбатян. Следующее судебное заседание по делу состоится 2 февраля 2021 года.