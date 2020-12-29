Резонансное дело о жестоком убийстве из-за ссоры в родительском чате уже передали в Центральный районный суд Волгограда. Участники Арсен Мелконян, супруги Арман и Анна предстанут перед служителем Фемиды и каждый ответит за смерть Романа Гребенюка, которая произошла из-за виртуальной переписки.Основного фигуранта Арсена обвиняют по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «угроза убийством». Его сестру Анну подозревают в «подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Супруга Анны – Арману – вменяют «покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Это лишь уголовные статьи, за которыми – необъяснимо зверское преступление.Напомним, инцидент произошел 23 октября 2020 года.- По версии следствия между обвиняемой и отцом одноклассницы ее дочери произошла ссора из-за переписки в родительском чате. Женщина рассказала о произошедшем своему супругу, который позвонил мужчине и с целью выяснения отношений начал настаивать на личной встрече, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.А дальше начались настоящие разборки: оскорбленные поведением Романа родственники приехали в отделения «Сбербанка» и жестко избили мужчину. Он скончался от травмы головы в больнице.Отметим, что Арсена также привлекли к другому инциденту, с его соседской, которой он не раз угрожал убийством.- В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы следствия с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Волгоградской области, направлены в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.Санкции статей предусматривают наказание вплоть до лишения свобода на 15 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницыПерепалка началась 23 октября в родительском чате. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Это оказалось удобно не всем. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).Убийство в родительском чате: почему виртуальная ссора вылилась в реальную трагедию«Русского армяне ни за что убили! За переписку в школьном чате!» - бушует интернет с конца октября, когда 41-летний риелтор Роман Гребенюк с пробитой головой умер в больнице (подробности).Звонили шесть часов без перерыва и угрожали: коллега рассказала о последних часах жизни убитого из-за ссоры в чате Романа Гребенюка- Он целый день говорил мне: Света, мне угрожают. Снимай, все снимай, - вспоминает Светлана Кондратьева, какой ужас творился в центральном Сбербанке Волгограда (подробности).