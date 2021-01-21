«Осудите меня по закону»: главный обвиняемый по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате пришел в суд Волгограда с плакатом

Арсен Мелконян во время заседания письменно обратился к суду. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В Волгограде 21 января состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате. Слушание было назначено на 10 часов утра. Однако автозак доставил Арсена Мелконяна и Армана Смбатяна только в 11.20. В зал Центрального районного суда города их ввели практически в 12 часов.

Обвиняемые Арсен Мелконян и Арман Смбатян находились на скамье за решеткой, Анна Мелконян в норковой шубке сидела рядом на обычном стуле. Мужчины были в бодром настроении. Арсен помахал сестре. Затем брат и муж, соскучившись, перекинулись с Анной парой слов.

Суд 21 января продлил фигурантам дела срок нахождения под стражей. Обвиняемый за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «угрозу убийством» Арсен Мелконян останется под арестом еще на 6 месяцев. То же самое суд постановил в отношении Армана Смбатяна. Ему вменяют «покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Анне Мелконян, подозреваемая в «подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», также продлили запрет определенных действий. Она остается дома, но без связи.

Уголовное дело рассматривает Центральный районный суд Волгограда Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во время судебного заседания основной фигурант дела Арсен Мелконян держал в руках лист бумаги, где было написано: «Осудите меня по закону, а не из-за того, что у потерпевших - высокопоставленные чиновники». Кого он таковым посчитал, не объяснил. Однако ясно, что проблемы с русским языком в семье имеются. Понадобилось Арсену и посоветоваться с адвокатами, для этого суд объявил небольшой перерыв.

Арман Смбатян и Арсен Мелконян просили смягчить им меру пресечения и оставить не в СИЗО, а под домашним арестом. Анна Мелконян хотела, чтобы ей разрешили пользоваться интернетом, чтобы иметь возможность контролировать обучение дочери, которая сейчас на дистанционке. А также снять ограничения, чтобы устроиться на работу. Но суд им навстречу не пошел.

После суда никто из участников не захотел поговорить с журналистами. Анна Мелконян молча отправилась домой, отворачиваясь и пряча глаза от представителей СМИ, которые на протяжении трех часов дежурили на улице в 13-градусный мороз. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за ограничений по коронавирусу.

Анна Мелконян молча вышла после суда Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, трагедия разыгралась из-за переписки в родительском чате. Поссорились Роман Гребенюк и Анна Мелконян из-за выполнения ими детьми заданий по русскому языку. Женщине не понравилось, что риелтор ее якобы оскорбил. Она пожаловалась на это своему мужу Арману Смбатяну и брату Арсену Мелконяну. Ее родственники добивались встречи с Романом, отправляя ему сообщения с угрозами. Нашли Гребенюка Арсен и Арман 23 октября 2020 года в отделении банка в Центральном районе Волгограда. Арсен Мелконян нанес удары по голове Романа, тот рухнул на пол без сознания. В это время Арсен продолжал сыпать угрозы в адрес лежащего мужчины. Муж Анны Арман Смбатян смотрел на это со стороны. Медики боролись за жизнь Романа, но 1 ноября отец 12-летней девочки умер, не приходя в сознание. Ему был 41 год.

В совершении преступления обвиняются все три родственника – Анна Мелконян, брат Арсен Мелконян и ее муж Арман Смбатян. Следующее судебное заседание по делу состоится 2 февраля 2021 года.