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«Осудите меня по закону»: главный обвиняемый по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате пришел в суд Волгограда с плакатом

Фигуранты громкой истории Арсен Мелконян и Арман Смбатян останутся под стражей еще на полгода
Авторы (2):
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Арсен Мелконян во время заседания письменно обратился к суду. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Арсен Мелконян во время заседания письменно обратился к суду. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В Волгограде 21 января состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате. Слушание было назначено на 10 часов утра. Однако автозак доставил Арсена Мелконяна и Армана Смбатяна только в 11.20. В зал Центрального районного суда города их ввели практически в 12 часов.

Обвиняемые Арсен Мелконян и Арман Смбатян находились на скамье за решеткой, Анна Мелконян в норковой шубке сидела рядом на обычном стуле. Мужчины были в бодром настроении. Арсен помахал сестре. Затем брат и муж, соскучившись, перекинулись с Анной парой слов.

Суд 21 января продлил фигурантам дела срок нахождения под стражей. Обвиняемый за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «угрозу убийством» Арсен Мелконян останется под арестом еще на 6 месяцев. То же самое суд постановил в отношении Армана Смбатяна. Ему вменяют «покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Анне Мелконян, подозреваемая в «подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», также продлили запрет определенных действий. Она остается дома, но без связи.

Уголовное дело рассматривает Центральный районный суд Волгограда

Уголовное дело рассматривает Центральный районный суд Волгограда

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во время судебного заседания основной фигурант дела Арсен Мелконян держал в руках лист бумаги, где было написано: «Осудите меня по закону, а не из-за того, что у потерпевших - высокопоставленные чиновники». Кого он таковым посчитал, не объяснил. Однако ясно, что проблемы с русским языком в семье имеются. Понадобилось Арсену и посоветоваться с адвокатами, для этого суд объявил небольшой перерыв.

Арман Смбатян и Арсен Мелконян просили смягчить им меру пресечения и оставить не в СИЗО, а под домашним арестом. Анна Мелконян хотела, чтобы ей разрешили пользоваться интернетом, чтобы иметь возможность контролировать обучение дочери, которая сейчас на дистанционке. А также снять ограничения, чтобы устроиться на работу. Но суд им навстречу не пошел.

После суда никто из участников не захотел поговорить с журналистами. Анна Мелконян молча отправилась домой, отворачиваясь и пряча глаза от представителей СМИ, которые на протяжении трех часов дежурили на улице в 13-градусный мороз. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за ограничений по коронавирусу.

Анна Мелконян молча вышла после суда

Анна Мелконян молча вышла после суда

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, трагедия разыгралась из-за переписки в родительском чате. Поссорились Роман Гребенюк и Анна Мелконян из-за выполнения ими детьми заданий по русскому языку. Женщине не понравилось, что риелтор ее якобы оскорбил. Она пожаловалась на это своему мужу Арману Смбатяну и брату Арсену Мелконяну. Ее родственники добивались встречи с Романом, отправляя ему сообщения с угрозами. Нашли Гребенюка Арсен и Арман 23 октября 2020 года в отделении банка в Центральном районе Волгограда. Арсен Мелконян нанес удары по голове Романа, тот рухнул на пол без сознания. В это время Арсен продолжал сыпать угрозы в адрес лежащего мужчины. Муж Анны Арман Смбатян смотрел на это со стороны. Медики боролись за жизнь Романа, но 1 ноября отец 12-летней девочки умер, не приходя в сознание. Ему был 41 год.

В совершении преступления обвиняются все три родственника – Анна Мелконян, брат Арсен Мелконян и ее муж Арман Смбатян. Следующее судебное заседание по делу состоится 2 февраля 2021 года.

КриминалКАРТИНА ДНЯ

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