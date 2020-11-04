В армянской общине Волгограда надеются на строгое наказание убийцы Романа Гребенюка

Романа Гребенюка похоронили 4 ноября на кладбище в Краснооктябрьском районе Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде родные и коллеги сегодня простились с Романом Гребенюком, которого убил Арсен Мелконян из-за ссоры в родительском чате. Это история никого не оставила равнодушной. Преступление осудили и в армянской общине Волгоградской области. В общественной организации уверены в необходимости строгого наказания убийцы.

- Армянская община осуждает произошедшее и надеется на наказание по всей строгости закона РФ, - написано на странице общественной организации в Instagram.

Также в сообщении выражают слова соболезнования семье убитого риелтора. При этом не уточняется, были ли они сказаны лично родителям Романа или община ограничилась публикацией в социальных сетях.

- Волгоградская областная общественная организация Армянская община приносит свои глубокие соболезнования родным и близким Романа Гребенюка в связи с трагедией.

В публикации армянской общины ничего не сообщается про действия сестры Арсена Мелконяна Анны. Ведь именно она попросила его разобраться с Романом после ссоры в родительском чате из-за выполнения домашнего задания. Накануне убийства отец 12-летней девочки получал угрозы от семьи Мелконянов, а вечером 23 октября был избит в отделении банка. За жизнь Романа медики боролись на протяжении недели. Но 1 ноября его не стало. 4 ноября Романа Гребенюка похоронили на кладбище в Краснооктябрьском районе.