Госдума рассмотрит вопрос о переходе Волгограда на московское время в ноябре

Все идет к тому, что в декабре волгоградцы переведут стрелки на час назад. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пока в Волгограде сторонники местного времени штурмуют суды и заваливают письмами и жалобами инстанции, в Государственной думе потихоньку продвигают законопроект, который отправили туда волгоградские парламентарии. 21 сентября этот законопроект – «О внесении изменений в закон «Об исчислении времени» - был рассмотрен на Совете в Государственной думе. По итогам этого заседания было выдано несколько поручений. В частности, комитету госдумы по охране здоровья собрать все отзывы, предложения и замечания к данному законопроекту и подготовить его к рассмотрению в парламенте.

«Включить законопроект в примерную программу осенней сессии 2020 года (ноябрь). Направить законопроект на заключение в Правовое управление», - сказано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, депутаты Волгоградской областной думы подготовили законопроект, которым предполагается перевести регион обратно на московское время. Основанием для этого послужили данные опроса, который провели в Волгоградской области с 25 июня по 1 июля 2020-го. По подсчетам 65% проголосовавших высказались за возврат региона к московскому времени. Хотя в 2018-м на референдуме 58% проголосовавших поддержали переход в часовой пояс «мск+1» и с того момента Волгоградская область живет по местному времени. Теперь власти предлагают в декабре 2020-го перевести стрелки обратно - на час назад.