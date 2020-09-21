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Волгоградцам отказали в коллективном иске о вопросе перевода времени

Суд обосновал это тем, что права истцов не нарушаются
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Суд обосновал решение тем, что права истцов не нарушаются

Суд обосновал решение тем, что права истцов не нарушаются

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 21 сентября, в Центральном районном суде рассмотри сразу несколько исков от волгоградцев, которые пытались оспорить решение о переводе часов на московское время. Так как иски были идентичны, служитель Фемиды объединила из в одно производство. Несмотря на то, что против перевода стрелок высказались многие жители город-героя и области, суд все же решил отказать в коллективной жалобе.

- Производство по делу прекращено, поскольку не наущаются права истцов, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службу суда.

Однако это не конец, волгоградцы могут подать апелляционную жалобу, и тога вопрос поднимут вновь в областном суде. Хотя на днях комитет Госдумы уже внес на рассмотрение возможность перевода на московское время в Волгоградской области. Подробно это обсудят уже на осенней сессии тогда же примут окончательное решение.