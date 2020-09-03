Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Волгоградцы подали в суд на решение депутатов о возвращении московского времени

Очередной иск поступил в Центральный суд
Инна ШереметьеваИнна ШереметьеваИннаШереметьева
Комментарии (3)Комментарии (3)
Волгоградцы вернули местное время по итогам референдума лишь два года назад.

Волгоградцы вернули местное время по итогам референдума лишь два года назад.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградцы не собираются мириться с тем, что решение о возвращении московского времени депутаты областной думы приняли на основании проведенного «на коленке» опроса. В суд поступил уже третий иск, на этот раз от 20 сторонников местного, волгоградского времени. Рассматривать дело Центральный районный суд Волгограда будет 21 сентября 2020 года.

Суть требований, изложенных в исковом заявлении от двадцати волгоградцев, - признать незаконным постановление облдумы о внесении в Госдуму законопроекта с изменениями в федеральный закон «Об исчислении времени».

- Истцы полагают, что оспариваемое постановление напрямую затрагивает их право на комфортную среду проживания, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, законопроект от волгоградских депутатов уже поступил в Госдуму. Если его примут, то на московское время Волгоградская область перейдет уже 20 декабря 2020 года.

Два года назад - в 2018-м - волгоградцы на референдуме проголосовали за переход региона на местное время (волгоградское время - плюс 1 час к московскому - поддержали 58% проголосовавших). Казалось, люди уже привыкли жить в своем часовом поясе: полюбили дополнительный светлый час вечерами, научились раньше вставать, подстроились под телесетку. Но бизнесмены и депутаты не были довольны местным временем.

В итоге опрос по времени провели с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших.

Многие волгоградцы сомневаются в легитимности опроса "на коленке" - все видели, как он проходил. Поэтому от депутатов были предложения провести еще один референдум по времени - по всем правилам и с наблюдателями. Но большинство местных парламентариев возвращаться к этому вопросу после того, как добьются желаемого, больше не намерены.