Волгоградцы подали в суд на решение депутатов о возвращении московского времени

Волгоградцы вернули местное время по итогам референдума лишь два года назад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградцы не собираются мириться с тем, что решение о возвращении московского времени депутаты областной думы приняли на основании проведенного «на коленке» опроса. В суд поступил уже третий иск, на этот раз от 20 сторонников местного, волгоградского времени. Рассматривать дело Центральный районный суд Волгограда будет 21 сентября 2020 года.

Суть требований, изложенных в исковом заявлении от двадцати волгоградцев, - признать незаконным постановление облдумы о внесении в Госдуму законопроекта с изменениями в федеральный закон «Об исчислении времени».

- Истцы полагают, что оспариваемое постановление напрямую затрагивает их право на комфортную среду проживания, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, законопроект от волгоградских депутатов уже поступил в Госдуму. Если его примут, то на московское время Волгоградская область перейдет уже 20 декабря 2020 года.

Два года назад - в 2018-м - волгоградцы на референдуме проголосовали за переход региона на местное время (волгоградское время - плюс 1 час к московскому - поддержали 58% проголосовавших). Казалось, люди уже привыкли жить в своем часовом поясе: полюбили дополнительный светлый час вечерами, научились раньше вставать, подстроились под телесетку. Но бизнесмены и депутаты не были довольны местным временем.

В итоге опрос по времени провели с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших.

Многие волгоградцы сомневаются в легитимности опроса "на коленке" - все видели, как он проходил. Поэтому от депутатов были предложения провести еще один референдум по времени - по всем правилам и с наблюдателями. Но большинство местных парламентариев возвращаться к этому вопросу после того, как добьются желаемого, больше не намерены.