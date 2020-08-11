Общественный транспорт на севере Волгограда ходит по измененным маршрутам

На месте взрыва работают экстренные службы. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Экстренные службы продолжают работать на проспекте Ленина, где накануне взорвался газовоз и загорелась заправка. Первая продольная на севере Волгограда все еще перекрыта в границах Тарифная - Тракторостроителей. Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы и автобусы - возобновил движение, но ходит по измененным маршрутам. Предстоит обследование контактных линий городского электротранспорта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, скоростной трамвай с утра 11 августа 2020 ходит от остановки «Монолит». Троллейбус №12 возобновил движение по маршруту Спартановка – Детский центр, но часть пути он сегодня идет по маршруту троллейбуса №9 – по Ополченской, улице Еременко и проспекту Металлургов. Автобусы со Спартановки также объезжают место ЧП на Первой продольной – после Спартановки уходят на улицу Ополченскую и спускаются со Второй продольной на привычный маршрут по улице Тарифной.

Напомним, мощный взрыв на газовой заправке прогремел 10 августа в 12.40. После возник серьезный пожар. Ожоги получили 13 человек, в том числе пятеро пожарных. Один из них в реанимации.