Пожарные о взрыве на заправке: «Бойцов буквально разбросало взрывной волной»

Пожарные рисковали своей жизнью. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Среди пострадавших при взрыве цистерны с газом на заправке в Волгограде сразу пятеро пожарных. Они были на месте уже через две минуты после первого хлопка. Но дальше последовала еще серия взрывов, один из которых, самый мощный, сотряс всю округу. Сотрудники МЧС оказались в самом эпицентре. Почти два часа пожарные боролись с огнем - 63 человека личного состава и 19 единиц техники. Одним из первых на полыхающей заправке оказался начальник караула первой пожарно-спасательной части Максим Чертов. Именно он взял командование на себя и вызвал подмогу, потому что понял - взрыв не последний.

На месте взрыва - лишь обгоревшие обломки. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Почувствовав взрывную волну, упал на землю. Подняв голову, увидел, как автозаправка полыхает, а пламя вздымается на несколько метров высоту, - вспоминает Максим.

А в это время на полыхающую заправку мчались спасатели, скорые, полиция, все экстренные службы. Перекрыли Первую продольную. Отвели людей и технику на безопасное расстояние. Персонал заправки смог уйти без потерь, пожарные уйти не могли. И в это время прогремел еще один взрыв.

Пожарные почти два часа боролись с огнем. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Бойцов буквально разбросало взрывной волной, - вспоминает начальник первой пожарно-спасательной части Владислав Копьев.

Его обожгло взрывной волной, но поражение оказалось не сильным – ожоги первой и второй степени. Владислав не поехал в больницу. А вот его бойцам досталось куда сильнее. Четверых увезли на скорой. У водителя пожарной машины обгорели голова, спина, руки. У троих обожжены лица. Но дойти до медиков они смогли сами.

Робот, в отличие от людей, мог подобраться ближе к огню. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Нельзя было терять ни секунды. Остальные в это время тушили пламя. С одной стороны возгорание тушила роботизированная мобильная установка, с другой – бойцы МЧС. В отличие от людей, робот мог войти с самый эпицентр пожара. В это время увидеть полную картину спасателям помогали беспилотники. Ведь к тому моменту огонь охватил уже не только заправку, но и все вокруг.

Среди пострадавших оказались и жители ближайших домов на проспекте Ленина, и работники водоканала, которые после первого взрыва выбежали из зданий. Всего в списке пострадавших 13 человек. О погибших на данный момент данных нет.

Сейчас на месте взрыва продолжают работать следователи, полицейские, сотрудники прокуратуры. По итогам проверки решат, возбуждать ли уголовное дело. Первая продольная все еще перекрыта. Автобусы ходят в объезд по Второй продольной, скоростной трамвай уже пустили.