На севере Волгограда прогремели три взрыва: пожар на заправке

Очевидцы говорят о взрыве на автозаправочной станции. Фото: Екатерина МАЛИНИНА

«У нас что-то рвануло! Сильно!» - звонит мне испуганная подруга. Примерно в 12.40 жителей Тракторозаводского района Волгограда напугала серия взрывов, которые прогремели на всю округу с разницей в несколько минут. Тут же в небо взметнулись клубы черного дыма, а к месту ЧП понеслись одна за одной машины МЧС.

"Взорвалась автозаправка в районе хлебозавода №5. Пожар сильный - столб огня и дыма", - пишут очевидцы в соцсетях, сопровождая сообщения фотографиями и видео с момента взрыва.

Спасатели и оперативные службы города в срочном порядке перекрыли движение по Первой Продольной магистрали, на которой и расположена данная автозаправочная станция. Транспорт пустили в объезд. К месту ЧП никого не подпускают.

Мечто ЧП уже огородили - первую продольную магистраль перекрыли. Фото Арина Жбанникова

- На проспекте Ленина горит цистерна с газом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения 1 отряда ФПС по Волгоградской области по повышенному рангу (второй номер). К месту ЧП подтягивают дополнительные силы и технику, - сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Информация уточняется.