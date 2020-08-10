Среди 13 пострадавших при взрыве на заправке в Волгограде сотрудники МЧС, водоканала, прохожие и жители домов

Пожар на заправке потушили, сейчас там работают следователи. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Число пострадавших при взрыве автоцистерны на газовой заправке в ТЗР Волгограда выросло до 13 человек. Первыми под удар попали не только водитель газовоза и работники заправки, но и пожарные, которые примчались на место ЧП сразу после первого взрыва. Они были там уже через две минуты. И тут финальный взрыв, куда более мощный. Он прогремел, когда они были в непосредственной близости от полыхающего ада. Водитель машины МЧС получил самые тяжелые ожоги, сейчас за его жизнь борются врачи реанимации 25-й больницы. Также среди пострадавших при взрыве оказались случайные прохожие, сотрудники расположенных через дорогу водоочистных сооружений водоканала и даже жители близлежащих домов. В списке пострадавших при взрыве газа на заправке в Волгограде - две женщины и 16-летний подросток - юный матрос-спасатель ВОСВОД.

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, взрыв был настолько мощный, что расположенные в полукилометре от места ЧП жилые дома сотрясло. Жильцы почувствовали жар, находясь в своих квартирах.

Выбило стекла и в зданиях ВОС «Северные» - они через дорогу от АГЗС. А троих сотрудников Водоканала, которые после первого взрыва побежали проверять вверенные им стратегические объекты жизнеобеспечения, догнала вторая взрывная волна. Все они получили ожоги, и сейчас находятся в ожоговом отделении 25-й больницы.

Первая продолная до конца дня перекрыта. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Во время взрыва на газовой АЗС пожар и взрывная волна распространились вплотную к водоочистным сооружениям «Северные». Объекты водоканала не пострадали, водоснабжение осуществляется в полном объеме, - прокомментировали в "Концессиях водоснабжения".

О том, что было бы, если бы огонь добрался до зданий водоочистки, даже подумать страшно. Ведь там используют хлор, кислород и прочие химические реагенты.

О жертвах пока не сообщается. Их еще нужно найти. Сейчас пожарные проливают территорию заправки и вокруг. Ждут, пока выгорит весь газ, что хранился в подземном хранилище. Только после того, как исключат возможность еще одного взрыва, спасатели смогут подойти ближе.

На месте взрыва обугленные обломки. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Список пострадавших при взрыве и пожаре на заправке в Волгограде 10 августа 2020

1) Мужчина, 42 года – водитель МЧС, получил сильные ожоги, сейчас в реанимации, состояние тяжелое*

2) Мужчина, 30 лет – сотрудник МЧС, получил ожог*

3) Мужчина, 30 лет – сотрудник МЧС, получил ожог*

4) Мужчина, 30 лет – сотрудник МЧС, получил ожог*

5) Мужчина, 57 лет - охранник Водоканала, получил ожог*

6) Женщина, 45 лет - сотрудник Водоканала, получила ожоги*

7) Мужчина, 61 год - сотрудник Водоканала, получил ожоги*

8) Мужчина, 50 лет – прохожий, получил ожоги*

9) Мужчина, 53 года – прохожий, получил ожоги*

10) Женщина, 46 – обратилась из дома, получила ожоги*

11) Мужчина, 41 год - сотрудник МЧС, получил ожог. Отказ от госпитализации

12) Мужчина, 16 лет, получил ожог. Отказ от госпитализации

13) Мужчина, 32 года, получил ожог. Обратился в травмпункт №1.

* - госпитализированы в КБ СМП №25

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