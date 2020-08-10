Последние новости о взрыве на заправке в Волгограде: 13 пострадавших, пожарный в реанимации

Пожар на заправке уже полностью потушили. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Три взрыва, от которых затряслись дома на севере Волгограда, поднялся в небо столб пламени высотой в две девятиэтажки и возник сильнейший пожар, прогремели после полудня. На главной магистрали города взорвался газовоз, загорелась заправка. Число пострадавших на данный момент увеличилось до 13 человек. Среди них десять мужчин и две женщины, в том числе четверо пожарных. Водитель пожарной машины МЧС находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас за его жизнь борются врачи 25-й больницы. О жертвах пока не сообщается, но уже никто не сомневается – они есть. Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту ЧП. Пожар уже полностью ликвидировали.

- Десять пострадавших в 25-й больнице Волгограда. Один из них находится в реанимации, остальные – в ожоговом отделении, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

Под удар последнего взрыва попали пожарные, которые оперативно приступили к тушению полыхающей цистерны с газом. Этот момент оказался запечатлен на множестве видео, которые растиражировали по соцсетям. Среди пострадавших четыре сотрудника МЧС. Все они получили сильные ожоги.

Сначала появилась информация, что в реанимации водитель газовоза. Но, как оказалось, они жив и почти не пострадал. Самые тяжелые травмы и ожоги получил водитель пожарной машины.

Два человека - 41-летний мужчина и 16-летний подросток пострадали меньше других. От госпитализации они отказались. Помощь им медики оказали на месте.

Сейчас на месте ЧП работают все экстренные службы, а также следственно-оперативная группа. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по региону.

Список пострадавших при взрыве и пожаре на заправке в Волгограде 10 августа 2020

Список пострадавших при взрыве и пожаре на заправке в Волгограде 10 августа 2020

1) Мужчина, 42 года – водитель МЧС, получил сильные ожоги, сейчас в реанимации, состояние тяжелое*

2) Мужчина, 30 лет – сотрудник МЧС, получил ожог*

3) Мужчина, 30 лет – сотрудник МЧС, получил ожог*

4) Мужчина, 30 лет – сотрудник МЧС, получил ожог*

5) Мужчина, 57 лет - охранник Водоканала, получил ожог*

6) Женщина, 45 лет - сотрудник Водоканала, получила ожоги*

7) Мужчина, 61 год - сотрудник Водоканала, получил ожоги*

8) Мужчина, 50 лет – прохожая, получила ожоги*

9) Мужчина, 53 года – прохожий, получил ожоги*

10) Женщина, 46 – обратилась из дома, получила ожоги*

11) Мужчина, 41 год, получил ожог. Отказ от госпитализации

12) Мужчина, 16 лет, получил ожог. Отказ от госпитализации

13) Мужчина, 32 года, получил ожог. Обратился в травмпункт №1.

* - госпитализированы в КБ СМП №25.