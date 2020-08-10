Взрыв на заправке в Волгограде мог повредить контактную сеть троллейбусов

Первая продольная перекрыта. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сразу после взрыва на газовой заправке в Волгограде перекрыли Первую продольную. Весь общественный транспорт встал. Север города оказался наполовину отрезан от транспортного сообщения. Как только на АЗС ликвидировали пожар и устранили угрозу новых взрывов, возобновили движение скоростных трамваев. Автомобили до сих пор едут в объезд по Второй продольной, как и автобус №95, и маршруты на Волжский. А вот с троллейбусом №12 все сложнее. Контактная троллейбусная сеть находилась всего в нескольких метрах от эпицентра взрыва и может быть повреждена.

Пока на месте работают следователи и эксперты, сотрудники МУП «Метроэлектротранс» не могут установить целостность системы и характер повреждений.

- Как только откроют движение по Первой продольной, автобусы вновь пойдут по прежним маршрутам. А вот троллейбусы смогут возобновить движение только после обследования контактной сети, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, 10 августа в 12.40 цистерна с газом взорвалась на газовой заправке на проспекте Ленина в районе остановки «Хлебозавод». Далее последовала еще серия взрывов. Возник пожар. При взрыве пострадали 13 человек, в том числе пятеро пожарных, трое сотрудников Водоканала, прохожие и даже жители рядом расположенных домов.