2020-07-02T12:03:37+03:00
Общество

Водитель скорой Волгограда и житель Урюпинска: подробности об умерших от коронавируса

Жертвами коронавируса стал уже 41 житель Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Еще несколько десятков смертей коронавирусных пациентов ждут подтверждения.Еще несколько десятков смертей коронавирусных пациентов ждут подтверждения.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Оперативный штаб рассказал о новых жертвах коронавируса в Волгоградской области. Летальных исходов в регионе уже 41 на более 6,5 тысячи заразившихся. Две смерти от последствий коронавируса экспертная комиссия подтвердила в последние сутки. Оба умерших – мужчины, их не стало еще в мае. Официально подтвердили смерть водителя скорой помощи СМП №2 Волгограда - 62-летнего Сергея Меньшина. Он один из семи погибших от ковида волгоградских медработников и 12-я жертва этой инфекции в областном центре. Подтвердили и смерть 49-летнего жителя Урюпинска – в Урюпинском районе это второй летальный исход.

- Несколько дней лечился дома самостоятельно. При ухудшении самочувствия обратился в скорую, - рассказывают о водителе скорой в оперштабе.

Лечился Сергей Меньшин в четвертой больнице, которая считается ковидным пневмо-центром региона. Ему поставили двустороннюю пневмонию на фоне коронавируса. Сыграли роль и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Спасти коллегу волгоградские медики не смогли, как и 49-летнего урюпинца с таким же диагнозом и осложнениями. Он сам обратился к врачам, лечился в Урюпинской ЦРБ. Но помимо прочего у мужчины имелись еще и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Кто из медработников в Волгоградской области умер от коронавируса:

70-летняя Клавдия Максименко, терапевт больницы №22;

66-летняя Валентина Клаучек, заместитель директора, НИИ Гигиены, Токсикологии и Профпатологии ФМБА;

56-летняя Елена Пикавцова, санитарка ОРИТ Иловлинской ЦРБ;

62-летний Сергей Меньшин, водитель скорой помощи СМП №2;

58-летний Николай Маренков, водитель скорой помощи Иловлинской ЦРБ;

74-летняя Валентина Колесникова - медсестра детского сада №3 поселка Светлый Яр;

64-летняя Евгения Инякина - фельдшер Михайловской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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