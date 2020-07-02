2020-07-02T13:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние данные на 2 июля: плюс 89 заболевших и 2 смерти

«КП-Волгоград» собрала последние данные о ситуации с COVID-19 ко 2 июля 2020 года
Юлия Данильченко
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От коронавируса скончались еще два человека.От коронавируса скончались еще два человека.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской области продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На утро 2 июля 2020 года, согласно оперативным данным ИЦК, прирост за сутки – плюс 89 человек. Всего же с начала пандемии диагноз «ковид» поставили 6 508 волгоградцам. В России за сегодняшний день стало на 6 760 подтвержденных больных больше (всего - 661 165 случаев). Статистика хоть и остается тревожной, но прослеживается значительное уменьшение новых случаев заражения.

Фото: ИЦК

Фото: ИЦК

Как известно, коронавирус смертельно опасен. Хоть врачи и борются за жизнь каждого, спасти удается не всех. На 2 июля в стране умерло 147 человек, из них двое – волгоградцы. Это 62-летний водитель скорой помощи. Он почувствовал недомогание и первое время лечился дома, затем попал в больницу с двусторонней пневмонией. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Второй погибший - 49-летний житель Урюпинска. Болезнь осложнили заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Всего от «ковид» умер 41 житель Волгоградской области.

По сравнению с приростом, количество полностью выздоровевших пациентов втрое ниже – домой отправились 29 человек.

Фото: ИЦК

Фото: ИЦК

В регионе сохраняется масочный режим: патрульные оштрафовали 20 человек, которые находились в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Карта распространения коронавируса в Волгограсдской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Карта распространения коронавируса в Волгограсдской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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