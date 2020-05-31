Коронавирус в Волгограде, последние новости на 30 мая: антирекорд и большая вспышка COVID-19 в Урюпинске

31 Май 2020 2020-05-30T22:26:26+03:00

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К 30 мая 2020 года коронавирус в Волгограде и области не утих, как предполагали и планировали, а наоборот только разбушевался. За сутки в регионе был побит очередной антирекорд – плюс 154 заболевших COVID-19. «КП-Волгоград» собрала последние новости о том где, как и почему распространяется коронавирусная инфекция в регионе.

Несмотря на ограничения и масочный режим обстановка по коронавирусу в Волгоградской области усугубляется. От единичных завозных случаев COVID-19 дошло до больших очагов инфекции. Самый большой очаг на сегодняшний день – в Урюпинске. Мало того, что сюда продолжают завозить вирус приезжие, так еще пополнил печальную статистику Урюпинский психоневрологический интернат, где уже больше полсотни зараженных. В итоге – за сутки плюс 93 случаев коронавируса. По степени заражения на сто тысяч населения район в два раза превысил среднеобластной показатель. Поэтому в экстренном порядке было принято решение усилить меры безопасности в Урюпинском районе: теперь в городе и районе дважды в лень будут проводить дезинфекцию всех мест массового скопления людей. Обещают усилии и контроль за нарушителями. К слову, за минувшие сутки за нарушение режима самоизоляции и масочного режима в Волгоградской области оштрафовали 328 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU