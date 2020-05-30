2020-05-30T10:34:10+03:00
Общество

Волгоградская область опять в ТОП-10 опасных регионов по коронавирусу: + 154 заболевших

К 30 мая 2020 года мая ситуация с COVID-19 в регионе вновь ухудшилась, число зараженных приближается к трем тысячам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградская область продолжает ставить антирекорды.Волгоградская область продолжает ставить антирекорды.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Не успели волгоградцы порадоваться, что коронавирус отступает, как число заболевших вновь стало увеличиваться. А сегодня, 30 мая 2020-го Волгоградская область и вовсе побила все свои прошлые антирекорды – за сутки плюс 154 зараженных. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК. Численность заболевших COVID-19 в регионе стремительно приближается к трем тысячам и на сегодняшний день составляет 2868 человек.

Такой резкий всплеск заболевших коронавирусом в Волгоградской области произошел в большей степени из-за очага, который вспыхнул в Урюпинском психоневрологическом интернате. У 52-х пациентов и сотрудников этого учреждения уже подтвердили диагноз, еще 380 человек, которые находились в доме престарелых на момент ЧП, находятся под подозрением. Плюс большой очаг в Жирновском психинтернате.

Именно поэтому губернатор Андрей Бочаров вчера, 29 мая, продлил действие режима самоизоляции и ограничительных мер до 16 июня включительно.

Число умерших за последние сутки в Волгоградской области не увеличилось – их по-прежнему 18. Это те, у кого посмертно уже подтвержден COVID-19. Всего в России с начала пандемии скончались от коронавируса уже 4555 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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